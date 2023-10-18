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XI турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов начался в Сухуме
XI турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов начался в Сухуме
В турнире принимают участие пять команд - из Алтайского края, Кемеровской области, Северной Осетии, Чечни и Абхазии. 18.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-18T21:22+0300
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. В Сухуме начался XI Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов, сообщает Госкомспорта Абхазии. В первом матче сыграли команды из Барнаула и Кемерово, он завершился со счетом 5:2 в пользу Барнаула. Также в соревновании принимают участие команды из Абхазии, Северной Осетии и Чечни.
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абхазия, новости, спорт, футбол
XI турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов начался в Сухуме
В турнире принимают участие пять команд - из Алтайского края, Кемеровской области, Северной Осетии, Чечни и Абхазии.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik.
В Сухуме начался XI Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов, сообщает
Госкомспорта Абхазии.
В первом матче сыграли команды из Барнаула и Кемерово, он завершился со счетом 5:2 в пользу Барнаула.
Также в соревновании принимают участие команды из Абхазии, Северной Осетии и Чечни.