https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/xi-turnir-po-mini-futbolu-sredi-invalidov-amputantov-nachalsya-v-sukhume-1048669623.html

XI турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов начался в Сухуме

XI турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов начался в Сухуме

В турнире принимают участие пять команд - из Алтайского края, Кемеровской области, Северной Осетии, Чечни и Абхазии. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. В Сухуме начался XI Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов, сообщает Госкомспорта Абхазии. В первом матче сыграли команды из Барнаула и Кемерово, он завершился со счетом 5:2 в пользу Барнаула. Также в соревновании принимают участие команды из Абхазии, Северной Осетии и Чечни.

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