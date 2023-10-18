https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/zhemchugov-o-vaktsinatsii-ot-koklyusha-mozhno-i-vzroslym--1048650960.html

Жемчугов о вакцинации от коклюша: можно и взрослым

Жемчугов о вакцинации от коклюша: можно и взрослым

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал о причинах вспышки коклюша в разных странах и, в частности, в Абхазии. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

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Жемчугов о вакцинации от коклюша: можно и взрослым Жемчугов о вакцинации от коклюша: можно и взрослым

Более 70 случаев заболевания коклюшем выявлено только в Гудаутском районе за последние два месяца. Об этом на еженедельном совещании в администрации муниципалитета рассказала главный санитарный врач Инга Чанба.Врач-иммунолог Жемчугов напомнил, что коклюш является тяжелым инфекционным заболеванием."Это специфический микроб, очень контагиозный, который заражает всех. Во всем мире есть советская вакцина, замечательно действует. Она входит в состав АКДС и вводится детям несколько раз. Она защищает очень эффективно, но, к сожалению, есть некоторые побочные эффекты, потому что вакцина живая. В свое время антивакцинаторы боролись с прививками, в том числе, с АКДС. И ее стали меньше применять. Во всех странах стало много приехавших людей, которые никак не вакцинированы. Везде, в том числе в Абхазии, уменьшилась иммунная прослойка. А учитывая, что туда приезжает много людей на отдых, они могли с собой завести микроб", – сказал Жемчугов. Иммунолог отметил, что нужно вакцинироваться, в том числе и взрослым. По его словам, чем больше в стране будет вакцинированных людей, тем меньше вероятность, что микроб будет распространяться. Подробности слушайте в подкасте.

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