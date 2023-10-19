Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/1048686344.html
Новый взгляд: победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года
Новый взгляд: победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой он ехал, попала под огонь украинских военных. 19.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-19T19:23+0300
2023-10-19T19:23+0300
фото
мультимедиа
фотоконкурс андрея стенина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048686526_0:113:2745:1657_1920x0_80_0_0_f360ccfc50486cb9693948084feabfc2.jpg
Гран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина завоевала черно-белая фотография "Зарево". Это репортаж о событиях в Донецке и Мариуполе, который был снят меньше чем через месяц после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048686526_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a8fd8b845d1eea5f30065933b9d5f424.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, фотоконкурс андрея стенина
фото, фото , мультимедиа, фотоконкурс андрея стенина

Новый взгляд: победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года

19:23 19.10.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой он ехал, попала под огонь украинских военных.
Гран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина завоевала черно-белая фотография "Зарево". Это репортаж о событиях в Донецке и Мариуполе, который был снят меньше чем через месяц после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
© Foto / Alexey Orlov/Stenincontest

"Зарево" Андрея Орлова получило гран-при конкурса имени Андрея Стенина в 2023 году.

&quot;Зарево&quot; Андрея Орлова получило гран-при конкурса имени Андрея Стенина в 2023 году. - Sputnik Абхазия
1/14
© Foto / Alexey Orlov/Stenincontest

"Зарево" Андрея Орлова получило гран-при конкурса имени Андрея Стенина в 2023 году.

© Foto / Ayman Yaqoob/Stenincontest

Айман Якуб из Бахрейна отправил на конкурс работу "Огненный шар". Фотограф заснял ракетный удар Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.

Айман Якуб из Бахрейна отправил на конкурс работу &quot;Огненный шар&quot;. Фотограф заснял ракетный удар Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. - Sputnik Абхазия
2/14
© Foto / Ayman Yaqoob/Stenincontest

Айман Якуб из Бахрейна отправил на конкурс работу "Огненный шар". Фотограф заснял ракетный удар Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.

© Foto / Fabrice Mbonankira/Stenincontest

В конкурсе принимали участие фотографы со всего мира.

Фото: "Спящие королевы" фотографа из Бурунди Фабриса Мбонанкира.

В конкурсе принимали участие фотографы со всего мира. Фото: &quot;Спящие королевы&quot; фотографа из Бурунди Фабриса Мбонанкира. - Sputnik Абхазия
3/14
© Foto / Fabrice Mbonankira/Stenincontest

В конкурсе принимали участие фотографы со всего мира.

Фото: "Спящие королевы" фотографа из Бурунди Фабриса Мбонанкира.

© Foto / Sergey Bobylev/Stenincontest

Среди серий лучшей названа "Энергия побед" Сергея Бобылева, объединившая самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине.

Среди серий лучшей названа &quot;Энергия побед&quot; Сергея Бобылева, объединившая самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине. - Sputnik Абхазия
4/14
© Foto / Sergey Bobylev/Stenincontest

Среди серий лучшей названа "Энергия побед" Сергея Бобылева, объединившая самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине.

© Foto / Lucie Hodiesne Darras/Stenincontest

Это одна из лучших работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени".

Фотография "Лилу – аутизм изнутри" француженки Люси Одиен Дарас рассказывает о ее брате Антуане страдающем от расстройства аутистического спектра.

Это одна из лучших работ в номинации &quot;Портрет. Герой нашего времени&quot;.Фотография &quot;Лилу – аутизм изнутри&quot; француженки Люси Одиен Дарас рассказывает о ее брате Антуане страдающем от расстройства аутистического спектра. - Sputnik Абхазия
5/14
© Foto / Lucie Hodiesne Darras/Stenincontest

Это одна из лучших работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени".

Фотография "Лилу – аутизм изнутри" француженки Люси Одиен Дарас рассказывает о ее брате Антуане страдающем от расстройства аутистического спектра.

© Foto / Adra Pallón/Stenincontest

Испанский фотограф Адра Паллон в своей "Демотаназии" (Демографической эвтаназии) повествует об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей в испанской провинции Галисия.

Испанский фотограф Адра Паллон в своей &quot;Демотаназии&quot; (Демографической эвтаназии) повествует об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей в испанской провинции Галисия. - Sputnik Абхазия
6/14
© Foto / Adra Pallón/Stenincontest

Испанский фотограф Адра Паллон в своей "Демотаназии" (Демографической эвтаназии) повествует об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей в испанской провинции Галисия.

© Foto / Lambert Coleman/Stenincontest

Француз Ламбер Колман далеко отъехал от своей родины, чтобы сделать фото, привлекшее симпатии жюри.

На нем всадники играют в бузкаши - самую популярную таджикскую игру.

Француз Ламбер Колман далеко отъехал от своей родины, чтобы сделать фото, привлекшее симпатии жюри.На нем всадники играют в бузкаши - самую популярную таджикскую игру. - Sputnik Абхазия
7/14
© Foto / Lambert Coleman/Stenincontest

Француз Ламбер Колман далеко отъехал от своей родины, чтобы сделать фото, привлекшее симпатии жюри.

На нем всадники играют в бузкаши - самую популярную таджикскую игру.

© Foto / Sayan Adhikary/Stenincontest

Самым популярным в номинации "Моя планета" стал черно-белый снимок "Умирающая традиция" репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков.

Самым популярным в номинации &quot;Моя планета&quot; стал черно-белый снимок &quot;Умирающая традиция&quot; репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков. - Sputnik Абхазия
8/14
© Foto / Sayan Adhikary/Stenincontest

Самым популярным в номинации "Моя планета" стал черно-белый снимок "Умирающая традиция" репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков.

© Foto / Giacomo d'Orlando/Stenincontest

Яркий "Симбиоз" итальянца Джакомо д'Орландо внес яркие краски в галерею работ.

Яркий &quot;Симбиоз&quot; итальянца Джакомо д&#x27;Орландо внес яркие краски в галерею работ. - Sputnik Абхазия
9/14
© Foto / Giacomo d'Orlando/Stenincontest

Яркий "Симбиоз" итальянца Джакомо д'Орландо внес яркие краски в галерею работ.

© Foto / Vera Vakulova/Stenincontest

Еще одна удивительная фотография - "Северный морской путь" россиянки Веры Вакуловой.

Еще одна удивительная фотография - &quot;Северный морской путь&quot; россиянки Веры Вакуловой. - Sputnik Абхазия
10/14
© Foto / Vera Vakulova/Stenincontest

Еще одна удивительная фотография - "Северный морской путь" россиянки Веры Вакуловой.

© Foto / Taisiia Vorontsova/Stenincontest

Потрясающе пронзительную фотографию "Нам нужно просто подождать", смогла сделать Таисия Воронцова.

Потрясающе пронзительную фотографию &quot;Нам нужно просто подождать&quot;, смогла сделать Таисия Воронцова. - Sputnik Абхазия
11/14
© Foto / Taisiia Vorontsova/Stenincontest

Потрясающе пронзительную фотографию "Нам нужно просто подождать", смогла сделать Таисия Воронцова.

© Foto / Vladislav Nekrasov/Stenincontest

Черно-белая фотографическая фантасмагория "Имаго" новосибирского журналиста Владислава Некрасова стала одной из лучших работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени".

Черно-белая фотографическая фантасмагория &quot;Имаго&quot; новосибирского журналиста Владислава Некрасова стала одной из лучших работ в номинации &quot;Портрет. Герой нашего времени&quot;. - Sputnik Абхазия
12/14
© Foto / Vladislav Nekrasov/Stenincontest

Черно-белая фотографическая фантасмагория "Имаго" новосибирского журналиста Владислава Некрасова стала одной из лучших работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени".

© Foto / Edgar Brechshanov/Stenincontest

Лучшей одиночной работой стал снимок "Борьба до последней капли" Эдгара Брещанова - игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против московского "Торпедо".

Лучшей одиночной работой стал снимок &quot;Борьба до последней капли&quot; Эдгара Брещанова - игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против московского &quot;Торпедо&quot;. - Sputnik Абхазия
13/14
© Foto / Edgar Brechshanov/Stenincontest

Лучшей одиночной работой стал снимок "Борьба до последней капли" Эдгара Брещанова - игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против московского "Торпедо".

© Foto / Adra Pallón/Stenincontest

"Огонь и пепел" Адры Паллона из Испании выглядит как кадр из фантастического фильма

&quot;Огонь и пепел&quot; Адры Паллона из Испании выглядит как кадр из фантастического фильма - Sputnik Абхазия
14/14
© Foto / Adra Pallón/Stenincontest

"Огонь и пепел" Адры Паллона из Испании выглядит как кадр из фантастического фильма

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0