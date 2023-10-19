Новый взгляд: победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года
"Зарево" Андрея Орлова получило гран-при конкурса имени Андрея Стенина в 2023 году.
"Зарево" Андрея Орлова получило гран-при конкурса имени Андрея Стенина в 2023 году.
Айман Якуб из Бахрейна отправил на конкурс работу "Огненный шар". Фотограф заснял ракетный удар Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.
Айман Якуб из Бахрейна отправил на конкурс работу "Огненный шар". Фотограф заснял ракетный удар Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.
В конкурсе принимали участие фотографы со всего мира.
Фото: "Спящие королевы" фотографа из Бурунди Фабриса Мбонанкира.
В конкурсе принимали участие фотографы со всего мира.
Фото: "Спящие королевы" фотографа из Бурунди Фабриса Мбонанкира.
Среди серий лучшей названа "Энергия побед" Сергея Бобылева, объединившая самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине.
Среди серий лучшей названа "Энергия побед" Сергея Бобылева, объединившая самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине.
Это одна из лучших работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Фотография "Лилу – аутизм изнутри" француженки Люси Одиен Дарас рассказывает о ее брате Антуане страдающем от расстройства аутистического спектра.
Это одна из лучших работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Фотография "Лилу – аутизм изнутри" француженки Люси Одиен Дарас рассказывает о ее брате Антуане страдающем от расстройства аутистического спектра.
Испанский фотограф Адра Паллон в своей "Демотаназии" (Демографической эвтаназии) повествует об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей в испанской провинции Галисия.
Испанский фотограф Адра Паллон в своей "Демотаназии" (Демографической эвтаназии) повествует об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей в испанской провинции Галисия.
Француз Ламбер Колман далеко отъехал от своей родины, чтобы сделать фото, привлекшее симпатии жюри.
На нем всадники играют в бузкаши - самую популярную таджикскую игру.
Француз Ламбер Колман далеко отъехал от своей родины, чтобы сделать фото, привлекшее симпатии жюри.
На нем всадники играют в бузкаши - самую популярную таджикскую игру.
Самым популярным в номинации "Моя планета" стал черно-белый снимок "Умирающая традиция" репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков.
Самым популярным в номинации "Моя планета" стал черно-белый снимок "Умирающая традиция" репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков.
Яркий "Симбиоз" итальянца Джакомо д'Орландо внес яркие краски в галерею работ.
Яркий "Симбиоз" итальянца Джакомо д'Орландо внес яркие краски в галерею работ.
Еще одна удивительная фотография - "Северный морской путь" россиянки Веры Вакуловой.
Еще одна удивительная фотография - "Северный морской путь" россиянки Веры Вакуловой.
Потрясающе пронзительную фотографию "Нам нужно просто подождать", смогла сделать Таисия Воронцова.
Потрясающе пронзительную фотографию "Нам нужно просто подождать", смогла сделать Таисия Воронцова.
Черно-белая фотографическая фантасмагория "Имаго" новосибирского журналиста Владислава Некрасова стала одной из лучших работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Черно-белая фотографическая фантасмагория "Имаго" новосибирского журналиста Владислава Некрасова стала одной из лучших работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Лучшей одиночной работой стал снимок "Борьба до последней капли" Эдгара Брещанова - игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против московского "Торпедо".
Лучшей одиночной работой стал снимок "Борьба до последней капли" Эдгара Брещанова - игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против московского "Торпедо".
"Огонь и пепел" Адры Паллона из Испании выглядит как кадр из фантастического фильма
"Огонь и пепел" Адры Паллона из Испании выглядит как кадр из фантастического фильма