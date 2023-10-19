https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/1048686344.html

Новый взгляд: победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года

Новый взгляд: победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой он ехал, попала под огонь украинских военных. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

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фото

мультимедиа

фотоконкурс андрея стенина

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Гран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина завоевала черно-белая фотография "Зарево". Это репортаж о событиях в Донецке и Мариуполе, который был снят меньше чем через месяц после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

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фото, фото , мультимедиа, фотоконкурс андрея стенина