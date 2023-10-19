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Боевая ничья: футбольный матч "Динамо" и "Гагры"
Боевая ничья: футбольный матч "Динамо" и "Гагры"
В матче 18 тура чемпионата Абхазии по футболу встретились "Динамо" Сухум и команда "Гагра". 19.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-19T21:37+0300
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К этой игре "Гагра" подошла в роли лидера национального первенства, в активе команды было 40 набранных очков. Футболисты "Динамо" не столь удачливы в нынешнем розыгрыше чемпионата, они с 24 очками занимали четвертое место. Команды бились упорно и были равными по силе. Несмотря на то, что к исходу матча футболист "Динамо" Аслан Барателия вывел свою команду вперед и счет стал 2:1, победить хозяева не сумели - в добавленное время игрок "Гагры" Рашид Чичба сравнял счет и матч завершился вничью.
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Боевая ничья: футбольный матч "Динамо" и "Гагры" 21:37 19.10.2023 (обновлено: 21:39 19.10.2023)
В матче 18 тура чемпионата Абхазии по футболу встретились "Динамо" Сухум и команда "Гагра".
К этой игре "Гагра" подошла в роли лидера национального первенства, в активе команды было 40 набранных очков.
Футболисты "Динамо" не столь удачливы в нынешнем розыгрыше чемпионата, они с 24 очками занимали четвертое место.
Команды бились упорно и были равными по силе. Несмотря на то, что к исходу матча футболист "Динамо" Аслан Барателия вывел свою команду вперед и счет стал 2:1, победить хозяева не сумели - в добавленное время игрок "Гагры" Рашид Чичба сравнял счет и матч завершился вничью.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Матч между сухумским "Динамо" и "Гагрой" состоялся в рамках 18 тура чемпионата Абхазии по футболу.
Матч между сухумским "Динамо" и "Гагрой" состоялся в рамках 18 тура чемпионата Абхазии по футболу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
К этой игре "Гагра" подошла в роли лидера национального первенства.
К этой игре "Гагра" подошла в роли лидера национального первенства.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обе команды были упорныи отчаянно боролись за победу на поле.
Обе команды были упорныи отчаянно боролись за победу на поле.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Игрок "Гагры" корпусом прикрывает мяч, чтобы соперник не сумел им завладеть.
Игрок "Гагры" корпусом прикрывает мяч, чтобы соперник не сумел им завладеть.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футболист столичной команды падает после контакта с игроком "Гагры".
Футболист столичной команды падает после контакта с игроком "Гагры".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перед этим матчем "Динамо" занимало четвертое место в турнирной таблице с 24 очками.
Перед этим матчем "Динамо" занимало четвертое место в турнирной таблице с 24 очками.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Домашняя игра могла приблизить хозяев к тройке лидеров, однако добиться победы не удалось.
Домашняя игра могла приблизить хозяев к тройке лидеров, однако добиться победы не удалось.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Команды в этой игре забили по два гола, все мячи пришлись на второй тайм.
Команды в этой игре забили по два гола, все мячи пришлись на второй тайм.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На голы динамовцев Ники Гужба и Аслана Багателия, гагрцы Георгий Тодуа и Рашид Чичба ответили точными ударамм.
На голы динамовцев Ники Гужба и Аслана Багателия, гагрцы Георгий Тодуа и Рашид Чичба ответили точными ударамм.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Несмотря на ничейный результат, "Гагра" остается лидером чемпионата.
Несмотря на ничейный результат, "Гагра" остается лидером чемпионата.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Однако ей "дышит в спину" столичный "Нарт" - одержав победу над "Летучими мышами" из Нового Афона он приблизился к первому месту.
Однако ей "дышит в спину" столичный "Нарт" - одержав победу над "Летучими мышами" из Нового Афона он приблизился к первому месту.
© Sputnik / Томас Тхайцук
По итогам 18-го тура чемпионата страны у "Гагры" 41 набранных очка, у "Нарта" - 40.
По итогам 18-го тура чемпионата страны у "Гагры" 41 набранных очка, у "Нарта" - 40.