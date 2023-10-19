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Боевая ничья: футбольный матч "Динамо" и "Гагры"

Боевая ничья: футбольный матч "Динамо" и "Гагры"

В матче 18 тура чемпионата Абхазии по футболу встретились "Динамо" Сухум и команда "Гагра". 19.10.2023, Sputnik Абхазия

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К этой игре "Гагра" подошла в роли лидера национального первенства, в активе команды было 40 набранных очков. Футболисты "Динамо" не столь удачливы в нынешнем розыгрыше чемпионата, они с 24 очками занимали четвертое место. Команды бились упорно и были равными по силе. Несмотря на то, что к исходу матча футболист "Динамо" Аслан Барателия вывел свою команду вперед и счет стал 2:1, победить хозяева не сумели - в добавленное время игрок "Гагры" Рашид Чичба сравнял счет и матч завершился вничью.

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