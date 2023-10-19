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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/1048705504.html
Боевая ничья: футбольный матч "Динамо" и "Гагры"
Боевая ничья: футбольный матч "Динамо" и "Гагры"
В матче 18 тура чемпионата Абхазии по футболу встретились "Динамо" Сухум и команда "Гагра". 19.10.2023, Sputnik Абхазия
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К этой игре "Гагра" подошла в роли лидера национального первенства, в активе команды было 40 набранных очков. Футболисты "Динамо" не столь удачливы в нынешнем розыгрыше чемпионата, они с 24 очками занимали четвертое место. Команды бились упорно и были равными по силе. Несмотря на то, что к исходу матча футболист "Динамо" Аслан Барателия вывел свою команду вперед и счет стал 2:1, победить хозяева не сумели - в добавленное время игрок "Гагры" Рашид Чичба сравнял счет и матч завершился вничью.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Боевая ничья: футбольный матч "Динамо" и "Гагры"

21:37 19.10.2023 (обновлено: 21:39 19.10.2023)
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В матче 18 тура чемпионата Абхазии по футболу встретились "Динамо" Сухум и команда "Гагра".
К этой игре "Гагра" подошла в роли лидера национального первенства, в активе команды было 40 набранных очков.
Футболисты "Динамо" не столь удачливы в нынешнем розыгрыше чемпионата, они с 24 очками занимали четвертое место.
Команды бились упорно и были равными по силе. Несмотря на то, что к исходу матча футболист "Динамо" Аслан Барателия вывел свою команду вперед и счет стал 2:1, победить хозяева не сумели - в добавленное время игрок "Гагры" Рашид Чичба сравнял счет и матч завершился вничью.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч между сухумским "Динамо" и "Гагрой" состоялся в рамках 18 тура чемпионата Абхазии по футболу.

Матч между сухумским &quot;Динамо&quot; и &quot;Гагрой&quot; состоялся в рамках 18 тура чемпионата Абхазии по футболу. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч между сухумским "Динамо" и "Гагрой" состоялся в рамках 18 тура чемпионата Абхазии по футболу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К этой игре "Гагра" подошла в роли лидера национального первенства.

К этой игре &quot;Гагра&quot; подошла в роли лидера национального первенства. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

К этой игре "Гагра" подошла в роли лидера национального первенства.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Обе команды были упорныи отчаянно боролись за победу на поле.

Обе команды были упорныи отчаянно боролись за победу на поле. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Обе команды были упорныи отчаянно боролись за победу на поле.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Гагры" корпусом прикрывает мяч, чтобы соперник не сумел им завладеть.

Игрок &quot;Гагры&quot; корпусом прикрывает мяч, чтобы соперник не сумел им завладеть. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Гагры" корпусом прикрывает мяч, чтобы соперник не сумел им завладеть.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист столичной команды падает после контакта с игроком "Гагры".

Футболист столичной команды падает после контакта с игроком &quot;Гагры&quot;. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист столичной команды падает после контакта с игроком "Гагры".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед этим матчем "Динамо" занимало четвертое место в турнирной таблице с 24 очками.

Перед этим матчем &quot;Динамо&quot; занимало четвертое место в турнирной таблице с 24 очками. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед этим матчем "Динамо" занимало четвертое место в турнирной таблице с 24 очками.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Домашняя игра могла приблизить хозяев к тройке лидеров, однако добиться победы не удалось.

Домашняя игра могла приблизить хозяев к тройке лидеров, однако добиться победы не удалось. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Домашняя игра могла приблизить хозяев к тройке лидеров, однако добиться победы не удалось.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды в этой игре забили по два гола, все мячи пришлись на второй тайм.

Команды в этой игре забили по два гола, все мячи пришлись на второй тайм. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды в этой игре забили по два гола, все мячи пришлись на второй тайм.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На голы динамовцев Ники Гужба и Аслана Багателия, гагрцы Георгий Тодуа и Рашид Чичба ответили точными ударамм.

На голы динамовцев Ники Гужба и Аслана Багателия, гагрцы Георгий Тодуа и Рашид Чичба ответили точными ударамм. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На голы динамовцев Ники Гужба и Аслана Багателия, гагрцы Георгий Тодуа и Рашид Чичба ответили точными ударамм.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на ничейный результат, "Гагра" остается лидером чемпионата.

Несмотря на ничейный результат, &quot;Гагра&quot; остается лидером чемпионата. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на ничейный результат, "Гагра" остается лидером чемпионата.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако ей "дышит в спину" столичный "Нарт" - одержав победу над "Летучими мышами" из Нового Афона он приблизился к первому месту.

Однако ей &quot;дышит в спину&quot; столичный &quot;Нарт&quot; - одержав победу над &quot;Летучими мышами&quot; из Нового Афона он приблизился к первому месту. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако ей "дышит в спину" столичный "Нарт" - одержав победу над "Летучими мышами" из Нового Афона он приблизился к первому месту.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По итогам 18-го тура чемпионата страны у "Гагры" 41 набранных очка, у "Нарта" - 40.

По итогам 18-го тура чемпионата страны у &quot;Гагры&quot; 41 набранных очка, у &quot;Нарта&quot; - 40. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

По итогам 18-го тура чемпионата страны у "Гагры" 41 набранных очка, у "Нарта" - 40.

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