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Баранец: Россия зимой будет иметь превосходство в украинском конфликте

Баранец: Россия зимой будет иметь превосходство в украинском конфликте

Пока в украинских вооруженных силах и командовании царит суета, для российской армии наступает очень выгодный момент, которым надо воспользоваться на полную... 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T11:25+0300

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Баранец: Россия зимой будет иметь превосходство в украинском конфликте Баранец: Россия зимой будет иметь превосходство в украинском конфликте

В украинском информационном поле звучит все больше упаднических заявлений о том, что "перемога" в конфликте становится все более призрачной, и делают такие заявления не только официальные лица киевского режима, отмечает собеседник радио Sptunik."Это симптоматично и очень интересно, и в этот панический костер начинают добавляться все больше и больше так называемые западные военные эксперты, причем некоторые их них занимают серьезные посты в Пентагоне и президентской администрации, и они не слишком позитивно оценивают состояние украинской армии", – говорит Баранец.Когда начался палестино-израильский конфликт, это еще больше добавило негативных красок в украинское общественное мнение, кроме того, в Раде начали раздаваться заявления: "А не получится ли так, что, увлекшись Израилем, Байден забудет про Украину и перестанет давать оружие и деньги", рассказывает собеседник Sputnik."По заявлениям американского Минфина, США пока не отказываются от своих обещаний Украине, … но уже раздаются вопли с украинской стороны, что Россия будет иметь превосходство во время зимней кампании… Преимущество будет у тех, кто лучше подготовился, и тех, кто лучше просчитает ситуацию, воспользовавшись зимними условиями", – говорит Баранец.В целом, положение украинской армии, ее моральное состояние, как и руководства Украины, Генерального штаба, сейчас далеко не радужное, украинское командование начинает суетиться, оно вынуждено перебрасывать войска с одних позиций на другие, отмечает эксперт."Там начинается суета, и мне кажется, что для российской армии наступает очень выгодный момент, такая стратегическая пауза, которой надо воспользоваться на полную катушку", – убежден собеседник Sputnik.

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