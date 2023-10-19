https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/lev-kvitsiniya-naznachen-spetspredstavitelem-prezidenta-v-novykh-regionakh-rossii-1048686137.html

Лев Квициния назначен спецпредставителем президента в новых регионах России

Лев Квициния назначен спецпредставителем президента в новых регионах России

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами России по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T15:03+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния был назначен спецпредставителем президента Абхазии в новых российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства"Назначить Квициния Льва Константиновича Специальным представителем президента Республики Абхазия по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области)", – говорится в указе, подписанном 18 октября 2023 года. После начала активной фазы боевых действий на территории ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья, абхазские власти, а также частные лица регулярно собирали гуманитарные грузы для жителей пострадавших регионов.Гуманитарную помощь отвозили сотрудники МЧС, нередко колонну сопровождал глава ведомства Лев Квициния.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/abkhaziya-otpravila-bolee-desyati-tonn-gumanitarnogo-gruza-v-dnr--1047660460.html

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