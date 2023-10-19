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Минздрав Абхазии и Сеченовский университет заключили договор о сотрудничестве

Минздрав Абхазии и Сеченовский университет заключили договор о сотрудничестве

Первый Московский государственный медицинский университет имени Ивана Сеченова — старейший и один из самых престижных медицинских вузов в России. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T21:09+0300

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и ректор Первого медуниверситета имени Сеченова Петр Глыбочко заключили договор о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Документ направлен на развитие и укрепление взаимного сотрудничества. Он касается, в том числе, поддержки граждан Абхазии, которых Минздрав отправляет на обучение, участие университета в оказании жителям республики квалифицированной медпомощи в структурных подразделениях, в том числе, по полису ОМС, а также повышения квалификации и переподготовки абхазских врачей и фармацевтов.Также Бутба и Глыбочко договорились о выделении дополнительных квот на медико-профилактический факультет для выпускников абхазских школ.

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