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Посредник: Делба об обучении и трудоустройстве абхазских врачей
Посредник: Делба об обучении и трудоустройстве абхазских врачей
О том, как ведется работа по подготовке медицинских кадров для Абхазии в вузах России, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель министра здравоохранения... 19.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-19T12:46+0300
2023-10-19T12:46+0300
2023-10-19T12:46+0300
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Посредник: Делба
Посредник: Делба
Делба отметила, что в последнее время выпускники медвузов стали больше возвращаться в Абхазию. Минздрав ведет контроль над успеваемостью каждого студента, поступившего в российский вуз на бюджетной основе. Об этом подробнее слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, минздрав абхазии, вузы, аудио
подкасты, посредник, абхазия, минздрав абхазии, вузы, аудио
Посредник: Делба об обучении и трудоустройстве абхазских врачей
О том, как ведется работа по подготовке медицинских кадров для Абхазии в вузах России, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель министра здравоохранения Саида Делба.
Делба отметила, что в последнее время выпускники медвузов стали больше возвращаться в Абхазию. Минздрав ведет контроль над успеваемостью каждого студента, поступившего в российский вуз на бюджетной основе.
Об этом подробнее слушайте в аудиофайле
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