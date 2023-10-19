https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/posrednik-delba-ob-obuchenii-i-trudoustroystve-abkhazskikh-vrachey--1048673128.html

Посредник: Делба об обучении и трудоустройстве абхазских врачей

Посредник: Делба об обучении и трудоустройстве абхазских врачей

О том, как ведется работа по подготовке медицинских кадров для Абхазии в вузах России, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель министра здравоохранения... 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T12:46+0300

2023-10-19T12:46+0300

2023-10-19T12:46+0300

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Посредник: Делба Посредник: Делба

Делба отметила, что в последнее время выпускники медвузов стали больше возвращаться в Абхазию. Минздрав ведет контроль над успеваемостью каждого студента, поступившего в российский вуз на бюджетной основе. Об этом подробнее слушайте в аудиофайле.

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