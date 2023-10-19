https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/protivopekhotnye-miny-vremen-ovna-byli-obnaruzheny-v-rayone-sukhumges-1048689879.html
Противопехотные мины времен ОВНА были обнаружены в районе СухумГЭС
Противопехотные мины времен ОВНА были обнаружены в районе СухумГЭС
Опасные находки были обезврежены сотрудниками МЧС Абхазии. 19.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-19T15:39+0300
2023-10-19T15:39+0300
2023-10-19T15:59+0300
в абхазии
абхазия
мчс абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048677981_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8ea29410b69926d2203dd060e1bacfe6.jpg
СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Противопехотные мины времен Отечественной войны народа Абхазии были обнаружены при прокладке автодороги в лесхозе в районе СухумГЭС, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. На место происшествия выехали сотрудники пиротехнического отдела МЧС Абхазии, они обезвредили опасные находки.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048677981_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d4a8e433c508f881a8b4199f15e9fc3e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мчс абхазии, новости
абхазия, мчс абхазии, новости
Противопехотные мины времен ОВНА были обнаружены в районе СухумГЭС
15:39 19.10.2023 (обновлено: 15:59 19.10.2023)
Опасные находки были обезврежены сотрудниками МЧС Абхазии.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik
. Противопехотные мины времен Отечественной войны народа Абхазии были обнаружены при прокладке автодороги в лесхозе в районе СухумГЭС, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
В числе найденных боеприпасов были семь нажимных мин ПМН2, две противопехотные мины направленного поражения МОН-100, две осколочные заградительные мины ОЗМ-72 и комплектующие к ним.
На место происшествия выехали сотрудники пиротехнического отдела МЧС Абхазии, они обезвредили опасные находки.