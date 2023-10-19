https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/uspet-za-dva-chasa-aslan-bzhaniya-otvetil-na-voprosy-zhurnalistov-abkhazii-1048693373.html

Успеть за два часа: Аслан Бжания ответил на вопросы журналистов Абхазии

Успеть за два часа: Аслан Бжания ответил на вопросы журналистов Абхазии

Пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжания состоялась в Сухуме в четверг, 19 октября. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T18:59+0300

2023-10-19T18:59+0300

2023-10-19T18:59+0300

в абхазии

абхазия

мультимедиа

видео

аслан бжания

политика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048694268_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_81bc07646f36adf9bf89d8f7fdeab631.jpg

На вопросы журналистов президент Аслан Бжания отвечал чуть больше двух часов, как и было запланировано изначально. В начале пресс-конференции он отметил, что планировал встречу со СМИ еще раньше, но плотный рабочий график не позволил ему ее организовать.В ходе встречи были затронуты вопросы взаимоотношений России и Абхазии, газификации, вектора экономического развития, внутриполитические проблемы, запуск аэропорта, строительство апарт-отелей, поддержка среднего и мелкого бизнеса, обеспечение государственной безопасности и обороноспособности, перспективы признания Абхазии новыми странами, и многие другие.Что еще обсуждали на мероприятии, смотрите в репортаже Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мультимедиа, видео, аслан бжания, политика, экономика, видео