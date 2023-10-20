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Аслан Бжания поздравил с юбилеем Владимира Соловьева
Аслан Бжания поздравил с юбилеем Владимира Соловьева
Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в этом году отмечает 60-летие. 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T18:11+0300
2023-10-20T18:11+0300
2023-10-20T18:11+0300
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днем рождения российского телеведущего и общественного деятеля Владимира Соловьева, сообщает пресс-служба главы государства. "Убежден, ваша общественная и журналистская деятельность способствует укреплению и развитию союзничества, мира и дружбы. Желаю вам благополучия, энергии и новых успехов в вашей ответственной работе", – говорится в тексте поздравления.
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абхазия, новости, соловьев владимир (журналист), аслан бжания, россия
абхазия, новости, соловьев владимир (журналист), аслан бжания, россия
Аслан Бжания поздравил с юбилеем Владимира Соловьева
Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в этом году отмечает 60-летие.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днем рождения российского телеведущего и общественного деятеля Владимира Соловьева, сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания отметил, что принципиальность и профессионализм Соловьева заслуживают самой высокой оценки, и в республике он известен как горячий патриот своей страны.
"Убежден, ваша общественная и журналистская деятельность способствует укреплению и развитию союзничества, мира и дружбы. Желаю вам благополучия, энергии и новых успехов в вашей ответственной работе", – говорится в тексте поздравления.