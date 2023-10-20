https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/aslan-bzhaniya-pozdravil-s-yubileem-vladimira-soloveva-1048724452.html

Аслан Бжания поздравил с юбилеем Владимира Соловьева

Аслан Бжания поздравил с юбилеем Владимира Соловьева

Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в этом году отмечает 60-летие. 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T18:11+0300

2023-10-20T18:11+0300

2023-10-20T18:11+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днем рождения российского телеведущего и общественного деятеля Владимира Соловьева, сообщает пресс-служба главы государства. "Убежден, ваша общественная и журналистская деятельность способствует укреплению и развитию союзничества, мира и дружбы. Желаю вам благополучия, энергии и новых успехов в вашей ответственной работе", – говорится в тексте поздравления.

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