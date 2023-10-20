https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/glavnyy-chetverg-grigoryan-ob-urozhae-v-gulrypshskom-rayone--1048689447.html

Главный четверг: Григорян об урожае в Гулрыпшском районе

Главный четверг: Григорян об урожае в Гулрыпшском районе

Заместитель главы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T11:10+0300

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Главный четверг: Григорян об урожае в Гулрыпшском районе Главный четверг: Григорян об урожае в Гулрыпшском районе

Григорян рассказал о состоянии сельского хозяйства в Гулрыпшском районе, о том, насколько урожайным оказался этот год и каковы перспективы на цитрусовый сезон. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, главный четверг, гулрыпшский район, село, сельское хозяйство, аудио