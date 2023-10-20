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Главный четверг: Григорян об урожае в Гулрыпшском районе
Главный четверг: Григорян об урожае в Гулрыпшском районе
Заместитель главы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T11:10+0300
2023-10-20T11:10+0300
2023-10-20T11:10+0300
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Главный четверг: Григорян об урожае в Гулрыпшском районе
Главный четверг: Григорян об урожае в Гулрыпшском районе
Григорян рассказал о состоянии сельского хозяйства в Гулрыпшском районе, о том, насколько урожайным оказался этот год и каковы перспективы на цитрусовый сезон. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, главный четверг, гулрыпшский район, село, сельское хозяйство, аудио
подкасты, абхазия, главный четверг, гулрыпшский район, село, сельское хозяйство, аудио
Главный четверг: Григорян об урожае в Гулрыпшском районе
Заместитель главы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия.
Григорян рассказал о состоянии сельского хозяйства в Гулрыпшском районе, о том, насколько урожайным оказался этот год и каковы перспективы на цитрусовый сезон.
Подробности слушайте в аудиофайле.