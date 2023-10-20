https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/kraski-oseni-mezhdunarodnyy-art-plener-proydet-v-abkhazii-1048724694.html

"Краски осени": международный арт-пленэр пройдет в Абхазии

"Краски осени": международный арт-пленэр пройдет в Абхазии

Международный арт-пленэр "Краски осени" пройдет в республике с 21 по 26 октября. 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T18:49+0300

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Арт-пленэр "Краски осени Абхазии" организован Правительством Москвы, "Домом Москвы" в Сухуме совместно с Абхазским госуниверситетом и объединением независимых художников республики "Апсны-арт".Как рассказал на пресс-конференции в Sputnik председатель "Апсны-арт", декан факультета искусств АГУ Нугзар Логуа, впервые идея организации пленэра зародилась в 2013 году на базе кафедры изобразительных искусств. Проект поддерживала Национальная галерея Абхазии, Министерство культуры, а уже в 2023 году поддержку пленэру оказали в Доме Москвы.Логуа отметил, что главная задача арт-пленэра – обмен опытом между художниками-профессионалами и начинающими мастерами.25 октября в университете состоится мастер-класс российских художников для студентов факультета искусств, а 26 октября - выставка работ, нарисованных во время пленэра.

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