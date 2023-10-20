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Милосердие по-абхазски: кого коснется амнистия к 30-летию Победы
Милосердие по-абхазски: кого коснется амнистия к 30-летию Победы
Депутаты Народного Собрания Абхазии на заседании 28 сентября приняли постановление об объявлении амнистии в честь 30-й годовщины Победы и Независимости... 20.10.2023, Sputnik Абхазия
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Амнистия коснется не всех, люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, продолжат отбывать назначенное наказание."Это прежде всего те, кто отбывают свой срок за убийства, похищение человека, за сбыт и распространение наркотиков, изнасилование – преступления против половой неприкосновенности, и преступления против нашей государственности. Здесь мы решили, что ни для кого нет поблажек по этим видам преступлений", – сказал председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии Даут Хутаба.Тем не менее у акта милосердия есть свои "подводные камни", в том числе юридические. О том, что не так с принципом амнистии как таковой, смотрите в нашем видео
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абхазия, мультимедиа, видео, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии, народное собрание абхазии, амнистия, видео
абхазия, мультимедиа, видео, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии, народное собрание абхазии, амнистия, видео

Милосердие по-абхазски: кого коснется амнистия к 30-летию Победы

11:39 20.10.2023
© Видео /Sputnik
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Депутаты Народного Собрания Абхазии на заседании 28 сентября приняли постановление об объявлении амнистии в честь 30-й годовщины Победы и Независимости Абхазии.
Амнистия коснется не всех, люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, продолжат отбывать назначенное наказание.
"Это прежде всего те, кто отбывают свой срок за убийства, похищение человека, за сбыт и распространение наркотиков, изнасилование – преступления против половой неприкосновенности, и преступления против нашей государственности. Здесь мы решили, что ни для кого нет поблажек по этим видам преступлений", – сказал председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии Даут Хутаба.
Тем не менее у акта милосердия есть свои "подводные камни", в том числе юридические. О том, что не так с принципом амнистии как таковой, смотрите в нашем видео
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