https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/miloserdie-po-abkhazski-kogo-kosnetsya-amnistiya-k-30-letiyu-pobedy-1048712436.html
Милосердие по-абхазски: кого коснется амнистия к 30-летию Победы
Милосердие по-абхазски: кого коснется амнистия к 30-летию Победы
Депутаты Народного Собрания Абхазии на заседании 28 сентября приняли постановление об объявлении амнистии в честь 30-й годовщины Победы и Независимости... 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T11:39+0300
2023-10-20T11:39+0300
2023-10-20T11:39+0300
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Амнистия коснется не всех, люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, продолжат отбывать назначенное наказание."Это прежде всего те, кто отбывают свой срок за убийства, похищение человека, за сбыт и распространение наркотиков, изнасилование – преступления против половой неприкосновенности, и преступления против нашей государственности. Здесь мы решили, что ни для кого нет поблажек по этим видам преступлений", – сказал председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии Даут Хутаба.Тем не менее у акта милосердия есть свои "подводные камни", в том числе юридические. О том, что не так с принципом амнистии как таковой, смотрите в нашем видео
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абхазия, мультимедиа, видео, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии, народное собрание абхазии, амнистия, видео
абхазия, мультимедиа, видео, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии, народное собрание абхазии, амнистия, видео
Милосердие по-абхазски: кого коснется амнистия к 30-летию Победы
Депутаты Народного Собрания Абхазии на заседании 28 сентября приняли постановление об объявлении амнистии в честь 30-й годовщины Победы и Независимости Абхазии.
Амнистия коснется не всех, люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, продолжат отбывать назначенное наказание.
"Это прежде всего те, кто отбывают свой срок за убийства, похищение человека, за сбыт и распространение наркотиков, изнасилование – преступления против половой неприкосновенности, и преступления против нашей государственности. Здесь мы решили, что ни для кого нет поблажек по этим видам преступлений", – сказал председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Абхазии Даут Хутаба.
Тем не менее у акта милосердия есть свои "подводные камни", в том числе юридические. О том, что не так с принципом амнистии как таковой, смотрите в нашем видео