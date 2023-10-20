https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/ozgan-o-garmonizatsii-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-provedena-masshtabnaya-rabota--1048723611.html
Озган о гармонизации законодательств Абхазии и России: проведена масштабная работа
Озган о гармонизации законодательств Абхазии и России: проведена масштабная работа
О том, какие результаты достигнуты на очередном заседании рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства... 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T17:08+0300
2023-10-20T17:08+0300
2023-10-20T17:08+0300
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экономика
гармонизация законодательств абхазии и россии
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Озган о гармонизации законодательств Абхазии и России: проведена большая, масштабная работа
Озган о гармонизации законодательств Абхазии и России: проведена большая, масштабная работа
О том, какие результаты достигнуты на очередном заседании рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией, в эфире радио Sputnik рассказала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.Заседание рабочей группы по гармонизации законодательств двух стран прошло в Москве. В нем приняли участие представители Минюста, МИДа, Минздрава, Минтруда, МВД, Минфина, Минпромторга, ФТС России, Банка России и других ведомств обеих стран.Сопредседатели рабочей группы – вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.Достаточно полезная и продуктивная была командировка, сказала Озган, оценивая результаты встреч в Москве."Программа насчитывает 45 пунктов мероприятий, из которых больше половины уже признаны реализованными с точки зрения их комплектности, степени готовности и целями, задачами, которые по ним были обозначены. Большой блок проектов уже находится на рассмотрении в Народном Собрании Абхазии. Мы ведем активную работу с депутатами по реализации этих мероприятий, и достаточно большой блок вопросов находится на решающей стадии. На наш взгляд, проведена большая масштабная работа, и все это нацелено на то, чтобы у нас было больше инструментов в развитии нашего государства", – сказала Озган.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, экономика, гармонизация законодательств абхазии и россии, аудио
подкасты, экономика, гармонизация законодательств абхазии и россии, аудио
О том, какие результаты достигнуты на очередном заседании рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией, в эфире радио Sputnik рассказала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.
Заседание рабочей группы по гармонизации законодательств двух стран прошло в Москве. В нем приняли участие представители Минюста, МИДа, Минздрава, Минтруда, МВД, Минфина, Минпромторга, ФТС России, Банка России и других ведомств обеих стран.
Сопредседатели рабочей группы – вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
Достаточно полезная и продуктивная была командировка, сказала Озган, оценивая результаты встреч в Москве.
"Программа насчитывает 45 пунктов мероприятий, из которых больше половины уже признаны реализованными с точки зрения их комплектности, степени готовности и целями, задачами, которые по ним были обозначены. Большой блок проектов уже находится на рассмотрении в Народном Собрании Абхазии. Мы ведем активную работу с депутатами по реализации этих мероприятий, и достаточно большой блок вопросов находится на решающей стадии. На наш взгляд, проведена большая масштабная работа, и все это нацелено на то, чтобы у нас было больше инструментов в развитии нашего государства", – сказала Озган.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.