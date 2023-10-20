https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/pervyy-kontsert-supersezona-apsny-star-proshel-v-gosfilarmonii-1048727642.html

Первый концерт суперсезона "Apsny Star" прошел в Госфилармонии

Первый концерт суперсезона "Apsny Star" прошел в Госфилармонии

В третьем суперсезоне музыкального проекта "Apsny Star" за победу будут бороться победители первого и второго сезонов. 20.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый концерт третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" состоялся в Абхазской государственной филармонии в пятницу, 20 октября. В первом сезоне от команды Саиды Агрба в суперфинал прошли Миранда Мархолия и Самвел Миракян, во втором сезоне от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян. Эти наставники покинули проект, поэтому участники были распределены по двум оставшимся командам. Самвел Миракян и Миранда Мархолия попали в команду Ильды Кучуберия, Диана Карбашьян и Аслан Шакая будут выступать под наставничеством Фаи Мархолия. На первом концерте из гонки за победу выбыли Гунда Абухба, Елизавета Аммаева, и Нила Начкебия Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря. Главный приз проекта - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

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