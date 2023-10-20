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Пожар был потушен в Нижней Эшере
Пожар был потушен в Нижней Эшере
В ликвидации возгорания были задействованы три пожарных и одно спасательное отделения ПСО по охране города Сухум и Сухумского района. 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T14:29+0300
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Сотрудники МЧС потушили возгорание в частном доме в Нижней Эшере, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной версии, возгорание началось в пристройке, затем пламя перекинулось на дом, первый этаж которого выгорел. Пострадавших нет.
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Пожар был потушен в Нижней Эшере
14:29 20.10.2023 (обновлено: 14:56 20.10.2023)
В ликвидации возгорания были задействованы три пожарных и одно спасательное отделения ПСО по охране города Сухум и Сухумского района.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Сотрудники МЧС потушили возгорание в частном доме в Нижней Эшере, сообщает пресс-служба ведомства.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 02:10 20 октября. На место выехали три пожарных и одно спасательное отделения ПСО по охране города Сухум и Сухумского района.
По предварительной версии, возгорание началось в пристройке, затем пламя перекинулось на дом, первый этаж которого выгорел. Пострадавших нет.