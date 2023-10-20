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Шанс на первые шаги: "Ашана" собирает деньги для детей с ДЦП
Шанс на первые шаги: "Ашана" собирает деньги для детей с ДЦП
На очередной курс реабилитации Шабата Голандзия, Левона Папазяна и Александра Календжяна необходимо собрать 1 205 617 рублей. 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T16:38+0300
2023-10-20T16:38+0300
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Подопечные фонда, мальчики с диагнозом ДЦП, проходят реабилитацию в восстановительном центре "Дар" в Сухуме. По словам руководителя центра Алиаса Демерджипа, с ребятами уже на протяжении года проводится работа – разрабатываются двигательные функции, проводятся сеансы механотерапии, а в этом году к курсу реабилитации специалисты добавили игло-рефлексотерапию. Спустя год упорных занятий один из них, Шабат Голандзия, сделал первые шаги. Врач-рефлексотерапевт Валентин Вандышев рассказал, что с подопечными фонда проводится иглоукалывание, которое заставляет центральную нервную систему работать должным образом и давать импульсы для дальнейшего развития.Подробнее о том, как помочь детям, можно узнать на сайте фонда.
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мультимедиа, абхазия, видео, культурно-благотворительный фонд "ашана", видео
мультимедиа, абхазия, видео, культурно-благотворительный фонд "ашана", видео
Шанс на первые шаги: "Ашана" собирает деньги для детей с ДЦП
16:38 20.10.2023 (обновлено: 16:44 20.10.2023)
На очередной курс реабилитации Шабата Голандзия, Левона Папазяна и Александра Календжяна необходимо собрать 1 205 617 рублей.
Подопечные фонда, мальчики с диагнозом ДЦП, проходят реабилитацию в восстановительном центре "Дар" в Сухуме.
По словам руководителя центра Алиаса Демерджипа, с ребятами уже на протяжении года проводится работа – разрабатываются двигательные функции, проводятся сеансы механотерапии, а в этом году к курсу реабилитации специалисты добавили игло-рефлексотерапию. Спустя год упорных занятий один из них, Шабат Голандзия, сделал первые шаги.
Врач-рефлексотерапевт Валентин Вандышев рассказал, что с подопечными фонда проводится иглоукалывание, которое заставляет центральную нервную систему работать должным образом и давать импульсы для дальнейшего развития.
Подробнее о том, как помочь детям, можно узнать на сайте фонда
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