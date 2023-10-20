https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/shans-na-pervye-shagi-ashana-sobiraet-dengi-dlya-detey-s-dtsp-1048722405.html

Шанс на первые шаги: "Ашана" собирает деньги для детей с ДЦП

Шанс на первые шаги: "Ашана" собирает деньги для детей с ДЦП

На очередной курс реабилитации Шабата Голандзия, Левона Папазяна и Александра Календжяна необходимо собрать 1 205 617 рублей. 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T16:38+0300

2023-10-20T16:38+0300

2023-10-20T16:44+0300

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Подопечные фонда, мальчики с диагнозом ДЦП, проходят реабилитацию в восстановительном центре "Дар" в Сухуме. По словам руководителя центра Алиаса Демерджипа, с ребятами уже на протяжении года проводится работа – разрабатываются двигательные функции, проводятся сеансы механотерапии, а в этом году к курсу реабилитации специалисты добавили игло-рефлексотерапию. Спустя год упорных занятий один из них, Шабат Голандзия, сделал первые шаги. Врач-рефлексотерапевт Валентин Вандышев рассказал, что с подопечными фонда проводится иглоукалывание, которое заставляет центральную нервную систему работать должным образом и давать импульсы для дальнейшего развития.Подробнее о том, как помочь детям, можно узнать на сайте фонда.

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