https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/vzaimnyy-interes-daniltsev-o-razvitii-ekonomiki-abkhazii-v-sostave-soyuznogo-gosudarstva-1048719223.html
Взаимный интерес: Данильцев о развитии экономики Абхазии в составе Союзного государства
Взаимный интерес: Данильцев о развитии экономики Абхазии в составе Союзного государства
Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ряду российским СМИ в очередной раз выразил приверженность республики к вхождению в Союзное государство России и... 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T18:32+0300
2023-10-20T18:32+0300
2023-10-20T18:32+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/14/1048719443_0:0:706:398_1920x0_80_0_0_501f0adbd3d426d9bbd5338599c190ad.jpg
Взаимный интерес: Данильцев о развитии экономики Абхазии в составе Союзного государства
Взаимный интерес: Данильцев о развитии экономики Абхазии в составе Союзного государства
Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ряду российским СМИ в очередной раз выразил приверженность республики к вхождению в Союзное государство России и Беларуси, отметив, что участие в организации отвечает интересам граждан страны.Что может дать Абхазии вхождение в Союзное государство в экономической сфере, об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Института торговой политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук Александр Данильцев.Говоря об экономическом взаимодействии России и Абхазии, эксперт отметил, что объемы небольшие в силу масштабов экономики, однако все условия для сотрудничества уже созданы. По мнению Данильцева, самый наибольший сектор, который может выиграть от сближения двух стран, это развитие туристических услуг. Абхазия привлекательна в качестве развития курортного сектора, считает он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/14/1048719443_40:0:667:470_1920x0_80_0_0_05fd7701c1b8cf0191ad377367e29193.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, взаимный интерес, экономика, россия, аудио
подкасты, взаимный интерес, экономика, россия, аудио
Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ряду российским СМИ в очередной раз выразил приверженность республики к вхождению в Союзное государство России и Беларуси, отметив, что участие в организации отвечает интересам граждан страны.
Что может дать Абхазии вхождение в Союзное государство в экономической сфере, об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Института торговой политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук Александр Данильцев.
Говоря об экономическом взаимодействии России и Абхазии, эксперт отметил, что объемы небольшие в силу масштабов экономики, однако все условия для сотрудничества уже созданы. По мнению Данильцева, самый наибольший сектор, который может выиграть от сближения двух стран, это развитие туристических услуг. Абхазия привлекательна в качестве развития курортного сектора, считает он.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.