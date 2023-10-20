https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/vzaimnyy-interes-daniltsev-o-razvitii-ekonomiki-abkhazii-v-sostave-soyuznogo-gosudarstva-1048719223.html

Взаимный интерес: Данильцев о развитии экономики Абхазии в составе Союзного государства

Взаимный интерес: Данильцев о развитии экономики Абхазии в составе Союзного государства

Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ряду российским СМИ в очередной раз выразил приверженность республики к вхождению в Союзное государство России и... 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T18:32+0300

2023-10-20T18:32+0300

2023-10-20T18:32+0300

радио

подкасты

взаимный интерес

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/14/1048719443_0:0:706:398_1920x0_80_0_0_501f0adbd3d426d9bbd5338599c190ad.jpg

Взаимный интерес: Данильцев о развитии экономики Абхазии в составе Союзного государства Взаимный интерес: Данильцев о развитии экономики Абхазии в составе Союзного государства

Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ряду российским СМИ в очередной раз выразил приверженность республики к вхождению в Союзное государство России и Беларуси, отметив, что участие в организации отвечает интересам граждан страны.Что может дать Абхазии вхождение в Союзное государство в экономической сфере, об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Института торговой политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук Александр Данильцев.Говоря об экономическом взаимодействии России и Абхазии, эксперт отметил, что объемы небольшие в силу масштабов экономики, однако все условия для сотрудничества уже созданы. По мнению Данильцева, самый наибольший сектор, который может выиграть от сближения двух стран, это развитие туристических услуг. Абхазия привлекательна в качестве развития курортного сектора, считает он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, взаимный интерес, экономика, россия, аудио