Борьба не на шутку: первый концерт суперсезона “Apsny Star”

В суперсезоне на сцену вышли победители первых двух сезонов. От команды Фаи Мархолия – София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Кристина Кубрава и Елизавета Аммаева, от команды Ильды Кучуберия – Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Гунда Абухба и Рената Хаджиева.В первом сезоне от команды Саиды Агрба в суперфинал прошли Миранда Мархолия и Самвел Миракян, во втором сезоне от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян. Эти наставники покинули проект, поэтому участники были распределены по двум оставшимся командам.Самвел Миракян и Миранда Мархолия попали в команду Ильды Кучуберия, Диана Карбашьян и Аслан Шакая будут выступать под наставничеством Фаи Мархолия.
Первый концерт суперсезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в пятницу, 20 октября.
В суперсезоне на сцену вышли победители первых двух сезонов. От команды Фаи Мархолия – София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Кристина Кубрава и Елизавета Аммаева, от команды Ильды Кучуберия – Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Гунда Абухба и Рената Хаджиева.
В первом сезоне от команды Саиды Агрба в суперфинал прошли Миранда Мархолия и Самвел Миракян, во втором сезоне от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян. Эти наставники покинули проект, поэтому участники были распределены по двум оставшимся командам.
Самвел Миракян и Миранда Мархолия попали в команду Ильды Кучуберия, Диана Карбашьян и Аслан Шакая будут выступать под наставничеством Фаи Мархолия.