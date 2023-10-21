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https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/1048733978.html
Борьба не на шутку: первый концерт суперсезона “Apsny Star”
Борьба не на шутку: первый концерт суперсезона “Apsny Star”
Первый концерт суперсезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в пятницу, 20 октября. 21.10.2023, Sputnik Абхазия
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В суперсезоне на сцену вышли победители первых двух сезонов. От команды Фаи Мархолия – София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Кристина Кубрава и Елизавета Аммаева, от команды Ильды Кучуберия – Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Гунда Абухба и Рената Хаджиева.В первом сезоне от команды Саиды Агрба в суперфинал прошли Миранда Мархолия и Самвел Миракян, во втором сезоне от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян. Эти наставники покинули проект, поэтому участники были распределены по двум оставшимся командам.Самвел Миракян и Миранда Мархолия попали в команду Ильды Кучуберия, Диана Карбашьян и Аслан Шакая будут выступать под наставничеством Фаи Мархолия.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Борьба не на шутку: первый концерт суперсезона “Apsny Star”

19:04 21.10.2023
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Первый концерт суперсезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в пятницу, 20 октября.
В суперсезоне на сцену вышли победители первых двух сезонов. От команды Фаи Мархолия – София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Кристина Кубрава и Елизавета Аммаева, от команды Ильды Кучуберия – Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Гунда Абухба и Рената Хаджиева.
В первом сезоне от команды Саиды Агрба в суперфинал прошли Миранда Мархолия и Самвел Миракян, во втором сезоне от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян. Эти наставники покинули проект, поэтому участники были распределены по двум оставшимся командам.
Самвел Миракян и Миранда Мархолия попали в команду Ильды Кучуберия, Диана Карбашьян и Аслан Шакая будут выступать под наставничеством Фаи Мархолия.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Первый концерт суперсезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в пятницу, 20 октября.

Первый концерт суперсезона музыкального проекта &quot;Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в пятницу, 20 октября. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Первый концерт суперсезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в пятницу, 20 октября.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В суперсезоне на сцену вышли победители первых двух сезонов.

В суперсезоне на сцену вышли победители первых двух сезонов. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

В суперсезоне на сцену вышли победители первых двух сезонов.

© Sputnik / Марианна Кубрава

От команды Фаи Мархолия – София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Кристина Кубрава и Елизавета Аммаева, от команды Ильды Кучуберия – Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Гунда Абухба и Рената Хаджиева.

От команды Фаи Мархолия – София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Кристина Кубрава и Елизавета Аммаева, от команды Ильды Кучуберия – Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Гунда Абухба и Рената Хаджиева. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

От команды Фаи Мархолия – София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Кристина Кубрава и Елизавета Аммаева, от команды Ильды Кучуберия – Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Гунда Абухба и Рената Хаджиева.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В первом сезоне от команды Саиды Агрба в суперфинал прошли Миранда Мархолия и Самвел Миракян, во втором сезоне от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян.

В первом сезоне от команды Саиды Агрба в суперфинал прошли Миранда Мархолия и Самвел Миракян, во втором сезоне от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

В первом сезоне от команды Саиды Агрба в суперфинал прошли Миранда Мархолия и Самвел Миракян, во втором сезоне от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Эти наставники покинули проект, поэтому участники были распределены по двум оставшимся командам.

Эти наставники покинули проект, поэтому участники были распределены по двум оставшимся командам. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Эти наставники покинули проект, поэтому участники были распределены по двум оставшимся командам.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Самвел Миракян и Миранда Мархолия попали в команду Ильды Кучуберия, Диана Карбашьян и Аслан Шакая будут выступать под наставничеством Фаи Мархолия.

Самвел Миракян и Миранда Мархолия попали в команду Ильды Кучуберия, Диана Карбашьян и Аслан Шакая будут выступать под наставничеством Фаи Мархолия. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Самвел Миракян и Миранда Мархолия попали в команду Ильды Кучуберия, Диана Карбашьян и Аслан Шакая будут выступать под наставничеством Фаи Мархолия.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Выступления молодых певцом сопровождались красочным оформлением сцены и светом.

Выступления молодых певцом сопровождались красочным оформлением сцены и светом. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Выступления молодых певцом сопровождались красочным оформлением сцены и светом.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Участники шоу исполнили музыкальные композиции в разных жанрах.

Участники шоу исполнили музыкальные композиции в разных жанрах. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Участники шоу исполнили музыкальные композиции в разных жанрах.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Все они старались покорить жюри своими музыкальными данными.

Все они старались покорить жюри своими музыкальными данными. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Все они старались покорить жюри своими музыкальными данными.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря.

Суперсезон &quot;Apsny Star&quot; завершится 22 декабря. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Главный приз проекта - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

Главный приз проекта - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Главный приз проекта - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

© Sputnik / Марианна Кубрава

За такую награду стоит побороться.

За такую награду стоит побороться. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

За такую награду стоит побороться.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Но успех участников будет зависеть от упорной работы под руководством наставников.

Но успех участников будет зависеть от упорной работы под руководством наставников. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Но успех участников будет зависеть от упорной работы под руководством наставников.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Проект организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон".

Проект организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор &quot;Аквафон&quot;. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Проект организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон".

© Sputnik / Марианна Кубрава

Sputnik Абхазия выступает информационным партнером проекта.

Sputnik Абхазия выступает информационным партнером проекта. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Sputnik Абхазия выступает информационным партнером проекта.

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