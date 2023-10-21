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Борьба не на шутку: первый концерт суперсезона “Apsny Star”

Борьба не на шутку: первый концерт суперсезона “Apsny Star”

Первый концерт суперсезона музыкального проекта "Apsny Star” прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в пятницу, 20 октября. 21.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-21T19:04+0300

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В суперсезоне на сцену вышли победители первых двух сезонов. От команды Фаи Мархолия – София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Кристина Кубрава и Елизавета Аммаева, от команды Ильды Кучуберия – Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Гунда Абухба и Рената Хаджиева.В первом сезоне от команды Саиды Агрба в суперфинал прошли Миранда Мархолия и Самвел Миракян, во втором сезоне от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян. Эти наставники покинули проект, поэтому участники были распределены по двум оставшимся командам.Самвел Миракян и Миранда Мархолия попали в команду Ильды Кучуберия, Диана Карбашьян и Аслан Шакая будут выступать под наставничеством Фаи Мархолия.

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