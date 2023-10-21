https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/dvadtsat-gruzovikov-s-gumpomoschyu-smogli-proekhat-cherez-kpp-rafakh-v-gazu-1048737033.html

Двадцать грузовиков с гумпомощью смогли проехать через КПП "Рафах" в Газу

Двадцать грузовиков с гумпомощью смогли проехать через КПП "Рафах" в Газу

КПП "Рафах" - самый южный пункт выезда из Газы, единственный переход, который не контролируется Израилем. 21.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-21T13:14+0300

2023-10-21T13:14+0300

2023-10-21T13:14+0300

израиль

палестина

новости

ближний восток

египет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/15/1048736857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7cc317e64c0fcdbfdfad7e9252b6c57.jpg

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа закрылся после того, как через него проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN. Президенты США и Египта Джо Байден и Абдель Фаттах ас-Сиси на этой неделе договорились о поставке гуманитарной помощи в анклав. Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан сообщил, что через КПП планируется направлять до ста грузовиков в день. После начала операции "Железные мечи" израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.КПП "Рафах" - самый южный пункт выезда из Газы, единственный переход, который не контролируется Израилем. КПП был закрыл после ударов ЦАХАЛ по приграничной территории, были ранены пограничники со стороны Египта и ХАМАС. Каир дал понять, что не будет открывать въезд до тех пор, пока Тель-Авив не будет гарантировать безопасность персонала.При этом Египет готов открыть КПП для иностранцев в Газе и обладателей двойного гражданства, но опасается проникновения в страну радикалов из ХАМАС. Израиль же боится, что через "Рафах" под видом гумпомощи в Газу будут доставлять военные грузы

https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/khuzhe-chem-v-93-m-kakie-syurprizy-gotovit-khamas-dlya-izrailskoy-armii-1048735907.html

израиль

палестина

ближний восток

египет

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

израиль, палестина, новости, ближний восток, египет