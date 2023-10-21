https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/slavyane--rechnye-a-nemtsy--nemye-kak-voznikli-nazvaniya-narodov-1048593513.html

"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов

"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов

Рассказываем, откуда возникли названия стран и народов. 21.10.2023, Sputnik Абхазия

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"Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов "Славяне" — речные, а "немцы" — немые. Как возникли названия народов

Кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами"? Кто такие "фрязи", как расшифровывается "Франция" и при чем тут свободные люди? Что общего между топонимами "Люксембург" и "Кувейт"? Название страны Пакистан — аббревиатура и авторский неологизм? Почему в "России" две буквы "с"? Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.

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