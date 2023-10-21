https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/takie-obstoyatelstva-khruleva-i-kalyagina-o-glavnykh-itogakh-foruma-visit-apsny---1048673697.html
Такие обстоятельства: Хрулева и Калягина о главных итогах форума VISIT АPSNY
Такие обстоятельства: Хрулева и Калягина о главных итогах форума VISIT АPSNY
IV Международный туристический форум VISIT АPSNY завершил свою работу. В программе были деловые сессии, тематические круглые столы и мастер-классы, презентации... 21.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-21T16:52+0300
2023-10-21T16:52+0300
2023-10-21T16:52+0300
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подкасты
туризм
первый туристический форум "абхазия – страна души"
деловой форум "visit apsny" - 2021
такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Хрулева и Калягина о главных итогах форума"VISIT АPSNY"
Такие обстоятельства: Хрулева и Калягина о главных итогах форума"VISIT АPSNY"
IV Международный туристический форум VISIT АPSNY завершил свою работу. В программе были деловые сессии, тематические круглые столы и мастер-классы, презентации новых проектов.Насколько плодотворной оказалась работа форума, какие темы обсудили эксперты и какой практический интерес для развития туристической сферы Абхазии и России имел состоявшийся диалог, об этом в эфире радио Sputnik рассказали президент абхазского союза туризма Анна Калягина и глава департамента по международным связям Ассоциации отельеров АМОС Ольга Хрулева.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
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https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048684700_70:0:1177:830_1920x0_80_0_0_e846df31c28c40a1a5888e0eb5a0c2f4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, туризм, первый туристический форум "абхазия – страна души", деловой форум "visit apsny" - 2021, такие обстоятельства, аудио
подкасты, туризм, первый туристический форум "абхазия – страна души", деловой форум "visit apsny" - 2021, такие обстоятельства, аудио
IV Международный туристический форум VISIT АPSNY завершил свою работу. В программе были деловые сессии, тематические круглые столы и мастер-классы, презентации новых проектов.
Насколько плодотворной оказалась работа форума, какие темы обсудили эксперты и какой практический интерес для развития туристической сферы Абхазии и России имел состоявшийся диалог, об этом в эфире радио Sputnik рассказали президент абхазского союза туризма Анна Калягина и глава департамента по международным связям Ассоциации отельеров АМОС Ольга Хрулева.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.