https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/takie-obstoyatelstva-khruleva-i-kalyagina-o-glavnykh-itogakh-foruma-visit-apsny---1048673697.html

Такие обстоятельства: Хрулева и Калягина о главных итогах форума VISIT АPSNY

Такие обстоятельства: Хрулева и Калягина о главных итогах форума VISIT АPSNY

IV Международный туристический форум VISIT АPSNY завершил свою работу. В программе были деловые сессии, тематические круглые столы и мастер-классы, презентации... 21.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-21T16:52+0300

2023-10-21T16:52+0300

2023-10-21T16:52+0300

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деловой форум "visit apsny" - 2021

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Хрулева и Калягина о главных итогах форума"VISIT АPSNY" Такие обстоятельства: Хрулева и Калягина о главных итогах форума"VISIT АPSNY"

IV Международный туристический форум VISIT АPSNY завершил свою работу. В программе были деловые сессии, тематические круглые столы и мастер-классы, презентации новых проектов.Насколько плодотворной оказалась работа форума, какие темы обсудили эксперты и какой практический интерес для развития туристической сферы Абхазии и России имел состоявшийся диалог, об этом в эфире радио Sputnik рассказали президент абхазского союза туризма Анна Калягина и глава департамента по международным связям Ассоциации отельеров АМОС Ольга Хрулева.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия

подкасты, туризм, первый туристический форум "абхазия – страна души", деловой форум "visit apsny" - 2021, такие обстоятельства, аудио