https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/vremya-posmotret-na-gory-kak-abkhazii-razvivat-turizm-na-okhranyaemykh-prirodnykh-territoriyakh-1048739833.html

Время посмотреть на горы: как Абхазии развивать туризм на охраняемых природных территориях

Время посмотреть на горы: как Абхазии развивать туризм на охраняемых природных территориях

Абхазия - одно из самых популярных мест для отдыха среди российских туристов, но туротрасль, в основном, развивается в прибрежных районах республики 21.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-21T20:00+0300

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Абхазия находится на пороге бурного развития и экологического, и сельского туризма, отметил в программе "Турбаза" на радио Sputnik директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров.По его словам, в прибрежной зоне туротрасль развита достаточно, и смещение фокуса на горные регионы поможет снизить сезонный фактор и увеличить доходы отрасли. “И главная задача здесь - посмотреть на опыт, накопленный в Сочи на Красной поляне, чтобы не допустить тех же ошибок. Потому что на самом деле инфраструктура на Красной поляне создавалась довольно быстро, в период подготовки к Олимпийским играм. И поэтому природе местами был нанесен серьезный урон, и сейчас приходится заниматься восстановлением. Это долго и дорого”, - сказал Шагаров.Подробнее о том, в каких направлениях может двигаться Абхазия и как туристический подъем может сказаться на местных предпринимателях, смотрите в нашем видео.

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