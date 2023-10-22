https://sputnik-abkhazia.ru/20231022/bolnoy-vopros-kak-minzdrav-abkhazii-reshaet-kadrovuyu-problemu-1048743188.html

Больной вопрос: как Минздрав Абхазии решает кадровую проблему

Больной вопрос: как Минздрав Абхазии решает кадровую проблему

Министерство здравоохранения Абхазии уже много лет реализует целевую программу обучения будущих врачей. 22.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-22T16:30+0300

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О том, как Минздрав Абхазии решает проблему с дефицитом кадров, в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказала замминистра здравоохранения Саида Делба.По словам Делба, на сегодняшний день Минздрав оплачивает обучение только тех студентов, специальности которыз более востребованы - это анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, онкологи и другие.Она также уточнила, что, по данным Минздрава, в последнее время выпускники медвузов стали больше возвращаться в Абхазию, благодаря этому проблема дефицита кадров постепенно решается. Минздрав также ведет контроль над успеваемостью каждого студента, поступившего в российский вуз на бюджетной основе.

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