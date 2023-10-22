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Человек погиб в аварии в районе Калдахуары
Человек погиб в аварии в районе Калдахуары
Один человек в результате происшествия скончался, трое получили травмы. 22.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-22T09:43+0300
2023-10-22T09:43+0300
2023-10-22T09:43+0300
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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В субботу, 21 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие на Республиканской трассе у села Калдахуара, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 18:30, столкнулись легковые автомобили ВАЗ 2107 и Mitsubishi.В результате аварии один человек погиб, трое доставлены в больницу.
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абхазия, новости, дтп, гаи
Человек погиб в аварии в районе Калдахуары
Один человек в результате происшествия скончался, трое получили травмы.
СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В субботу, 21 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие на Республиканской трассе у села Калдахуара, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 18:30, столкнулись легковые автомобили ВАЗ 2107 и Mitsubishi.
В результате аварии один человек погиб, трое доставлены в больницу.