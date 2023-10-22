https://sputnik-abkhazia.ru/20231022/chelovek-pogib-v-avarii-v-rayone-kaldakhuary-1048741323.html

Человек погиб в аварии в районе Калдахуары

Человек погиб в аварии в районе Калдахуары

Один человек в результате происшествия скончался, трое получили травмы. 22.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-22T09:43+0300

2023-10-22T09:43+0300

2023-10-22T09:43+0300

в абхазии

абхазия

новости

дтп

гаи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/21/1028242102_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_422c227858d2561911e0588f31899fc2.jpg

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В субботу, 21 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие на Республиканской трассе у села Калдахуара, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 18:30, столкнулись легковые автомобили ВАЗ 2107 и Mitsubishi.В результате аварии один человек погиб, трое доставлены в больницу.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, дтп, гаи