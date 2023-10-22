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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231022/chelovek-pogib-v-avarii-v-rayone-kaldakhuary-1048741323.html
Человек погиб в аварии в районе Калдахуары
Человек погиб в аварии в районе Калдахуары
Один человек в результате происшествия скончался, трое получили травмы. 22.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-22T09:43+0300
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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В субботу, 21 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие на Республиканской трассе у села Калдахуара, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 18:30, столкнулись легковые автомобили ВАЗ 2107 и Mitsubishi.В результате аварии один человек погиб, трое доставлены в больницу.
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Человек погиб в аварии в районе Калдахуары

09:43 22.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция МВД
Милиция МВД - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Один человек в результате происшествия скончался, трое получили травмы.
СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В субботу, 21 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие на Республиканской трассе у села Калдахуара, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 18:30, столкнулись легковые автомобили ВАЗ 2107 и Mitsubishi.
В результате аварии один человек погиб, трое доставлены в больницу.
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