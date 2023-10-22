https://sputnik-abkhazia.ru/20231022/pravda-tela-rak--profilaktika-nasledstvennost-i-rannyaya-diagnostika-1048678923.html
"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика
"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика
Насколько важна наследственность и как с годами меняется лечение рака - рассказывает врач-онколог, врач-гематолог, лучевой терапевт высшей категории, д.м.н... 22.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-22T10:51+0300
2023-10-22T10:51+0300
2023-10-22T10:51+0300
радио
подкасты риа
онкология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048678756_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_48be8f81ddce15e87f22684dee6024fd.jpg
"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика
"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика
Про онкологические заболевания известно еще с древних времен, но до сих пор многие не любят говорить о раке и предпочитают обходить эту тему стороной. Выясняем - есть ли злокачественные клетки у здоровых людей и какие действия станут хорошей профилактикой онкологических заболеваний.2:35 как лечили рак в древности4:10 онкология и наследственность7:07 существует ли профилактика9:20 симптомы рака13:00 исследуем родинки16:00 связаны ли онкология и стресс19:30 виды иммунитета25:00 прививки от рака29:00 как менялось лечение35:00 как влияет возрастСлушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048678756_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_9e24d65bfd3503f3999dc23a8d6f3140.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, онкология, аудио
подкасты риа, онкология, аудио
"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика
Насколько важна наследственность и как с годами меняется лечение рака - рассказывает врач-онколог, врач-гематолог, лучевой терапевт высшей категории, д.м.н., профессор, руководитель онкологического центра "СМ-Клиника"* Александр Серяков.
Про онкологические заболевания известно еще с древних времен, но до сих пор многие не любят говорить о раке и предпочитают обходить эту тему стороной. Выясняем - есть ли злокачественные клетки у здоровых людей и какие действия станут хорошей профилактикой онкологических заболеваний.
2:35 как лечили рак в древности
4:10 онкология и наследственность
7:07 существует ли профилактика
16:00 связаны ли онкология и стресс
29:00 как менялось лечение