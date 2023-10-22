https://sputnik-abkhazia.ru/20231022/pravda-tela-rak--profilaktika-nasledstvennost-i-rannyaya-diagnostika-1048678923.html

"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика

"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика

Насколько важна наследственность и как с годами меняется лечение рака - рассказывает врач-онколог, врач-гематолог, лучевой терапевт высшей категории, д.м.н... 22.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-22T10:51+0300

2023-10-22T10:51+0300

2023-10-22T10:51+0300

радио

подкасты риа

онкология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048678756_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_48be8f81ddce15e87f22684dee6024fd.jpg

"Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика "Правда тела". Рак – профилактика, наследственность и ранняя диагностика

Про онкологические заболевания известно еще с древних времен, но до сих пор многие не любят говорить о раке и предпочитают обходить эту тему стороной. Выясняем - есть ли злокачественные клетки у здоровых людей и какие действия станут хорошей профилактикой онкологических заболеваний.2:35 как лечили рак в древности4:10 онкология и наследственность7:07 существует ли профилактика9:20 симптомы рака13:00 исследуем родинки16:00 связаны ли онкология и стресс19:30 виды иммунитета25:00 прививки от рака29:00 как менялось лечение35:00 как влияет возрастСлушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, онкология, аудио