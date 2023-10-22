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Удары Израиля вывели из строя аэропорты Дамаска и Алеппо
Удары Израиля вывели из строя аэропорты Дамаска и Алеппо
С начала нового витка конфронтации на Ближнем Востоке ЦАХАЛ, помимо сектора Газа, наносит удары по Сирии и Ливану. 22.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-22T09:00+0300
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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Израильская армия нанесла удары по аэропортам сирийских городов - Дамаска и Алеппо, сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник Сирийского государственного телевидения.В обоих воздушных гаванях были повреждены взлетно-посадочные полосы, аэропорты были выведены из строя. В столичном аэропорту один сотрудник погиб, еще один получил ранения. В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Ранее Израиль заявлял, что более миллиона жителей сектора должны переместиться на юг в течение суток "для безопасности". В субботу и воскресенье ЦАХАЛ также предоставил жителям Газы гуманитарные коридоры для эвакуации.Ответные удары израильская армия наносит не только по сектору Газа, где находятся бойцы ХАМАС, но и по близлежащим странам – Сирии и Ливану, откуда обстреливаются израильские территории.ЦАХАЛ заявляла, что удары наносятся для того, чтобы предотвратить возможные атаки палестинских группировок с территории этих стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/otschet-nachalsya-konflikt-na-blizhnem-vostoke-grozit-skrytoy-problemoy-1048585803.html
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новости, израиль, сирия, дамаск (город), в мире
Удары Израиля вывели из строя аэропорты Дамаска и Алеппо
09:00 22.10.2023 (обновлено: 09:54 22.10.2023)
С начала нового витка конфронтации на Ближнем Востоке ЦАХАЛ, помимо сектора Газа, наносит удары по Сирии и Ливану.
СУХУМ, 22 окт - Sputnik.
Израильская армия нанесла удары по аэропортам сирийских городов - Дамаска и Алеппо, сообщает РИА Новости
со ссылкой на военный источник Сирийского государственного телевидения.
"Сегодня в 5:25 израильский противник осуществил военную агрессию, одновременно выпустив ракеты со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо", — говорится в сообщении.
В обоих воздушных гаванях были повреждены взлетно-посадочные полосы, аэропорты были выведены из строя. В столичном аэропорту один сотрудник погиб, еще один получил ранения.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".
Ранее Израиль заявлял, что более миллиона жителей сектора должны переместиться на юг в течение суток "для безопасности". В субботу и воскресенье ЦАХАЛ также предоставил жителям Газы гуманитарные коридоры для эвакуации.
Ответные удары израильская армия наносит не только по сектору Газа, где находятся бойцы ХАМАС, но и по близлежащим странам – Сирии и Ливану, откуда обстреливаются израильские территории.
ЦАХАЛ заявляла, что удары наносятся для того, чтобы предотвратить возможные атаки палестинских группировок с территории этих стран.