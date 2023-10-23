https://sputnik-abkhazia.ru/20231023/ischenko-obyasnil-pochemu-zapad-ispugalsya-porazheniya-izrailya-v-konflikte-s-palestinoy-1048746977.html

Ищенко объяснил, почему Запад испугался поражения Израиля в конфликте с Палестиной

Ищенко объяснил, почему Запад испугался поражения Израиля в конфликте с Палестиной

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к серьезным потрясениям для западного мира в целом и для США в частности, рассуждает эксперт медиа-группы "Россия... 23.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-23T13:13+0300

2023-10-23T13:13+0300

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Ищенко объяснил, почему Запад испугался поражения Израиля в конфликте с Палестиной Ищенко объяснил, почему Запад испугался поражения Израиля в конфликте с Палестиной

Для коллективного Запада сегодня нельзя списывать со счетов тот факт, что присутствие огромного количества мусульман в Европе и масса приверженцев ислама в США могут подорвать ситуацию на Западе изнутри."Конфликт на Ближнем Востоке может привести к серьезным потрясениям для Запада, этот кризис показал арабам определенную слабость израильской армии, если до этого она была на Ближнем Востоке непререкаемым авторитетом", – отметил эксперт на канале "Вальдман. LINE".Часть арабских стран уже прекратила мирный процесс, а часть заняла такую позицию, что этот процесс хоть и не прекращен, но это не значит, что завтра они не могут начать боевые действия, считает Ищенко."Ситуация резко изменилась, и я думаю, что ближайшие даже не месяцы, а годы будут для Израиля достаточно сложными, потому что у арабского мира появилась надежда, угасшая в 1973 году, что Израиль все-таки можно сбросить в море, и до тех пор, пока эта надежда не исчезнет, и политическое урегулирование будет сложнее достигаться, и постоянно будет ощущаться военное давление на границе", – рассуждает Ищенко.Запад сейчас реально испугался поражения Израиля, и поэтому США безоговорочно поддержали действия Израиля в Газе, хотя до этого пытались всегда взвешенно относиться к конфликту, поскольку арабы – тоже для них друзья, и от стран залива они очень сильно зависят и в ценах на нефть, и на газ, и в инвестициях в экономику США, говорит эксперт."Если в США в 50-60-е годы была сильная еврейская диаспора и сильное еврейское лобби, то за последние годы там все поменялось. Идеология США сейчас предполагает, что надо извиняться и каяться перед угнетенными, а угнетенные сейчас если не все мусульмане, то значительная их часть, и сейчас большое количество мусульманских беженцев и мигрантов в Европе, что тоже меняет там ситуацию", – отмечает Ищенко.

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