https://sputnik-abkhazia.ru/20231023/kvitsiniya-odin-grazhdanin-abkhazii-nakhoditsya-v-ukrainskom-plenu-1048751035.html
Квициния: один гражданин Абхазии находится в украинском плену
Квициния: один гражданин Абхазии находится в украинском плену
По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии, с начала СВО было доставлено десять тел граждан республики, погибших в результате участия в специальной... 23.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-23T12:26+0300
2023-10-23T12:26+0300
2023-10-23T12:26+0300
в абхазии
абхазия
новости
мчс абхазии
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/17/1048749194_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f46a5e9c6c623e4915a4203fb51b28e3.jpg
СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Один гражданин Абхазии находится в плену у Вооруженных сил Украины, рассказал специальный представитель президента республики в новых регионах России, глава МЧС Лев Квициния. Он отметил, что ведутся переговоры по его обмену, который не удается осуществить быстро."Думаю, что в этом направлении мы, безусловно, будем работать. Мы будем делать все возможное, сейчас много зависит от военных", - сказал он. Лев Квициния добавил, что периодически возникают ситуации, когда "практически невозможно" было забирать тела погибших граждан Абхазии, но удавалось решать вопросы с использованием различных связей.
абхазия
донбасс
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/17/1048749194_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_855ecf35cb7e8c8d643e5182cc3e3167.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мчс абхазии, донбасс, украина
абхазия, новости, мчс абхазии, донбасс, украина
Квициния: один гражданин Абхазии находится в украинском плену
По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии, с начала СВО было доставлено десять тел граждан республики, погибших в результате участия в специальной операции.
СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Один гражданин Абхазии находится в плену у Вооруженных сил Украины, рассказал специальный представитель президента республики в новых регионах России, глава МЧС Лев Квициния.
Он отметил, что ведутся переговоры по его обмену, который не удается осуществить быстро.
"Думаю, что в этом направлении мы, безусловно, будем работать. Мы будем делать все возможное, сейчас много зависит от военных", - сказал он.
Лев Квициния добавил, что периодически возникают ситуации, когда "практически невозможно" было забирать тела погибших граждан Абхазии, но удавалось решать вопросы с использованием различных связей.