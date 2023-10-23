https://sputnik-abkhazia.ru/20231023/kvitsiniya-odin-grazhdanin-abkhazii-nakhoditsya-v-ukrainskom-plenu-1048751035.html

Квициния: один гражданин Абхазии находится в украинском плену

Квициния: один гражданин Абхазии находится в украинском плену

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии, с начала СВО было доставлено десять тел граждан республики, погибших в результате участия в специальной... 23.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-23T12:26+0300

2023-10-23T12:26+0300

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СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Один гражданин Абхазии находится в плену у Вооруженных сил Украины, рассказал специальный представитель президента республики в новых регионах России, глава МЧС Лев Квициния. Он отметил, что ведутся переговоры по его обмену, который не удается осуществить быстро."Думаю, что в этом направлении мы, безусловно, будем работать. Мы будем делать все возможное, сейчас много зависит от военных", - сказал он. Лев Квициния добавил, что периодически возникают ситуации, когда "практически невозможно" было забирать тела погибших граждан Абхазии, но удавалось решать вопросы с использованием различных связей.

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