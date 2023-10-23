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О помощи и задачах: пресс-конференция представителя Абхазии в новых регионах России
О помощи и задачах: пресс-конференция представителя Абхазии в новых регионах России
Пресс-конференция специального представителя президента Абхазии по взаимодействию с новыми регионами России, главы МЧС Льва Квициния и заместителя министра... 23.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-23T14:09+0300
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Ираклий Тужба отметил, что Абхазия на протяжении нескольких лет помогала Донбассу в силу своих возможностей. Лев Квициния добавил, что надеется на совместную плодотворную работу с МИДом Абхазии, так как взаимодействия с новыми регионами – важная часть внешней политики страны.На пресс-конференции Квициния рассказал, какую помощь Абхазия оказала Донбассу. Так, по его словам, в 2022 году было отправлено более 60 тонн гуманитарного груза для жителей региона и около 20 тонн для участников интернациональной батальона "Пятнашка". Всего же с 2014 года на Донбасс было отправлено более 400 тонн грузов от жителей республики.Подробнее о том, какую помощь жителям новых регионов оказала кавказская республика и какие задачи стоят перед ее спецпредставителем, смотрите в нашем видео.
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абхазия, мультимедиа, видео, новости, донбасс, мчс абхазии, видео
абхазия, мультимедиа, видео, новости, донбасс, мчс абхазии, видео
О помощи и задачах: пресс-конференция представителя Абхазии в новых регионах России
Пресс-конференция специального представителя президента Абхазии по взаимодействию с новыми регионами России, главы МЧС Льва Квициния и заместителя министра иностранных дел республики Ираклия Тужба состоялась в Сухуме в понедельник, 23 октября.
Ираклий Тужба отметил, что Абхазия на протяжении нескольких лет помогала Донбассу в силу своих возможностей. Лев Квициния добавил, что надеется на совместную плодотворную работу с МИДом Абхазии, так как взаимодействия с новыми регионами – важная часть внешней политики страны.
На пресс-конференции Квициния рассказал, какую помощь Абхазия оказала Донбассу. Так, по его словам, в 2022 году было отправлено более 60 тонн гуманитарного груза для жителей региона и около 20 тонн для участников интернациональной батальона "Пятнашка". Всего же с 2014 года на Донбасс было отправлено более 400 тонн грузов от жителей республики.
Подробнее о том, какую помощь жителям новых регионов оказала кавказская республика и какие задачи стоят перед ее спецпредставителем, смотрите в нашем видео.