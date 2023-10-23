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Взаимный интерес: сотрудничество Абхазии и России в социальной сфере
Взаимный интерес: сотрудничество Абхазии и России в социальной сфере
Круглый стол "Культурно-социальное пространство Абхазии и России" состоялся в Доме Москвы в Сухуме. 23.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-23T11:09+0300
2023-10-23T11:09+0300
2023-10-23T11:20+0300
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Взаимный интерес: сотрудничество Абхазии и России в социальной сфере
Взаимный интерес: сотрудничество Абхазии и России в социальной сфере
Круглый стол "Культурно-социальное пространство Абхазии и России" состоялся в Доме Москвы в Сухуме.Участники круглого стола обсудили сотрудничество двух стран в социальной сфере, ключевые моменты воспитания молодежи с помощью культуры, роль информационных технологий, сохранение культурных и патриотических связей сквозь поколения.Руководитель благотворительного фонда "Поддержка" Анетта Бганба и исполнительный директор культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов в эфире радио Sputnik рассказали о важности социально-культурного взаимодействия Абхазии и России, а также о роли социальных институтов в этом деле.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, социальная политика, министерство труда, занятости и социального обеспечения абхазии, культура, аудио
подкасты, взаимный интерес, социальная политика, министерство труда, занятости и социального обеспечения абхазии, культура, аудио
Круглый стол "Культурно-социальное пространство Абхазии и России" состоялся в Доме Москвы в Сухуме.
Участники круглого стола обсудили сотрудничество двух стран в социальной сфере, ключевые моменты воспитания молодежи с помощью культуры, роль информационных технологий, сохранение культурных и патриотических связей сквозь поколения.
Руководитель благотворительного фонда "Поддержка" Анетта Бганба и исполнительный директор культурного фонда "Платформа" Дмитрий Статейнов в эфире радио Sputnik рассказали о важности социально-культурного взаимодействия Абхазии и России, а также о роли социальных институтов в этом деле.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.