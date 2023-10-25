https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/frida-lazba-stala-chlenom-obschestvennoy-palaty-abkhazii-1048797036.html

Фрида Лазба стала членом Общественной палаты Абхазии

Фрида Лазба стала членом Общественной палаты Абхазии

Выборы были проведены в связи с тем, что ранее один из членов Общественной палаты, Абесалом Кварчия, был назначен руководителем Администрации президента. 25.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-25T22:02+0300

2023-10-25T22:02+0300

2023-10-26T10:12+0300

в абхазии

абхазия

новости

общественная палата абхазии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1b/1036083545_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_48eac09e58f4f10709b95c746025581b.jpg

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Фрида Лазба была избрана членом Общественной палаты Абхазии путем тайного голосования. Об этом сообщается на сайте палаты. Всего на кресло претендовало шесть человек, представляющих разные политические партии и общественные организации, но перед выборами две кандидатуры были отозваны заявителями. Общественная палата Абхазии состоит из 35 человек: 13 из них утверждает президент, 11 человек представляют районы и города и 11 — представители политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, зарегистрированных в Минюсте.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, общественная палата абхазии, общество