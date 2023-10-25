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Фрида Лазба стала членом Общественной палаты Абхазии
Фрида Лазба стала членом Общественной палаты Абхазии
Выборы были проведены в связи с тем, что ранее один из членов Общественной палаты, Абесалом Кварчия, был назначен руководителем Администрации президента. 25.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-25T22:02+0300
2023-10-25T22:02+0300
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Фрида Лазба была избрана членом Общественной палаты Абхазии путем тайного голосования. Об этом сообщается на сайте палаты. Всего на кресло претендовало шесть человек, представляющих разные политические партии и общественные организации, но перед выборами две кандидатуры были отозваны заявителями. Общественная палата Абхазии состоит из 35 человек: 13 из них утверждает президент, 11 человек представляют районы и города и 11 — представители политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, зарегистрированных в Минюсте.
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абхазия, новости, общественная палата абхазии, общество
Фрида Лазба стала членом Общественной палаты Абхазии
22:02 25.10.2023 (обновлено: 10:12 26.10.2023)
Выборы были проведены в связи с тем, что ранее один из членов Общественной палаты, Абесалом Кварчия, был назначен руководителем Администрации президента.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik.
Фрида Лазба была избрана членом Общественной палаты Абхазии путем тайного голосования. Об этом сообщается
на сайте палаты.
Всего на кресло претендовало шесть человек, представляющих разные политические партии и общественные организации, но перед выборами две кандидатуры были отозваны заявителями.
Общественная палата Абхазии состоит из 35 человек: 13 из них утверждает президент, 11 человек представляют районы и города и 11 — представители политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, зарегистрированных в Минюсте.