https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/predstaviteli-rosgvardii-i-mvd-abkhazii-obsudili-voprosy-kontrolya-za-oborotom-oruzhiya-1048796899.html

Представители Росгвардии и МВД Абхазии обсудили вопросы контроля за оборотом оружия

Представители Росгвардии и МВД Абхазии обсудили вопросы контроля за оборотом оружия

Сотрудники УОБ МВД Абхазии прибыли в Москву для повышения квалификации. 25.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-25T21:33+0300

2023-10-25T21:33+0300

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Делегация Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Абхазии посетила Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.Гости из Абхазии ознакомились с деятельностью центра, изучили опыт Росгвардии в сфере контроля за оборотом гражданского оружия и частной охранной деятельности.Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился в Москве со статс-секретарем, заместителем директора Росгвардии, главнокомандующим войскамигвардии Олегом Плохим.Киут и Плохой обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в области подготовки кадров, лицензионно-разрешительной деятельности и формирования правовых основ межведомственного сотрудничества.

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