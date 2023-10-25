https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/predstaviteli-rosgvardii-i-mvd-abkhazii-obsudili-voprosy-kontrolya-za-oborotom-oruzhiya-1048796899.html
Представители Росгвардии и МВД Абхазии обсудили вопросы контроля за оборотом оружия
Представители Росгвардии и МВД Абхазии обсудили вопросы контроля за оборотом оружия
Сотрудники УОБ МВД Абхазии прибыли в Москву для повышения квалификации. 25.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-25T21:33+0300
2023-10-25T21:33+0300
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Делегация Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Абхазии посетила Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.Гости из Абхазии ознакомились с деятельностью центра, изучили опыт Росгвардии в сфере контроля за оборотом гражданского оружия и частной охранной деятельности.Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился в Москве со статс-секретарем, заместителем директора Росгвардии, главнокомандующим войскамигвардии Олегом Плохим.Киут и Плохой обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в области подготовки кадров, лицензионно-разрешительной деятельности и формирования правовых основ межведомственного сотрудничества.
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абхазия, новости, мвд абхазии
Представители Росгвардии и МВД Абхазии обсудили вопросы контроля за оборотом оружия
21:33 25.10.2023 (обновлено: 10:15 26.10.2023)
Сотрудники УОБ МВД Абхазии прибыли в Москву для повышения квалификации.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Делегация Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Абхазии посетила Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Гости из Абхазии ознакомились с деятельностью центра, изучили опыт Росгвардии в сфере контроля за оборотом гражданского оружия и частной охранной деятельности.
Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился в Москве со статс-секретарем, заместителем директора Росгвардии, главнокомандующим войсками
гвардии Олегом Плохим.
Киут и Плохой обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в области подготовки кадров, лицензионно-разрешительной деятельности и формирования правовых основ межведомственного сотрудничества.