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Роберт Киут встретился с замдиректора Росгвардии Олегом Плохим
Роберт Киут встретился с замдиректора Росгвардии Олегом Плохим
Роберт Киут был назначен на должность главы МВД Абхазии в июне 2023 года. 25.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-25T18:40+0300
2023-10-25T18:40+0300
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился в Москве со статс-секретарем, заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии), главнокомандующим войскамиРосгвардии Олегом Плохим."В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в области подготовки кадров, лицензионно-разрешительной деятельности и формирования правовых основ межведомственного сотрудничества", - говорится в сообщении.Указом президента Абхазии экс-председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут был назначен на должность министра внутренних дел Абхазии во вторник, 13 июня. До него ведомство возглавлял Вальтер Бутба.
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абхазия, россия, мвд абхазии, новости
Роберт Киут встретился с замдиректора Росгвардии Олегом Плохим
18:40 25.10.2023 (обновлено: 20:02 25.10.2023)
Роберт Киут был назначен на должность главы МВД Абхазии в июне 2023 года.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился в Москве со статс-секретарем, заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии), главнокомандующим войсками
Росгвардии Олегом Плохим.
"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в области подготовки кадров, лицензионно-разрешительной деятельности и формирования правовых основ межведомственного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Указом президента Абхазии экс-председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут был назначен на должность министра внутренних дел Абхазии во вторник, 13 июня. До него ведомство возглавлял Вальтер Бутба.