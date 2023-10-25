https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/robert-kiut-vstretilsya-s-zamglavy-rosgvardii-olegom-plokhim-1048795346.html

Роберт Киут встретился с замдиректора Росгвардии Олегом Плохим

Роберт Киут встретился с замдиректора Росгвардии Олегом Плохим

Роберт Киут был назначен на должность главы МВД Абхазии в июне 2023 года. 25.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-25T18:40+0300

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился в Москве со статс-секретарем, заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии), главнокомандующим войскамиРосгвардии Олегом Плохим."В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в области подготовки кадров, лицензионно-разрешительной деятельности и формирования правовых основ межведомственного сотрудничества", - говорится в сообщении.Указом президента Абхазии экс-председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут был назначен на должность министра внутренних дел Абхазии во вторник, 13 июня. До него ведомство возглавлял Вальтер Бутба.

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