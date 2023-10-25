https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-pyat-ukrainskikh-raket-za-sutki-1048794806.html
Средства ПВО России перехватили пять украинских ракет за сутки
Средства ПВО России перехватили пять украинских ракет за сутки
Также за сутки был уничтожен 51 украинский беспилотник в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской, Херсонской и Харьковской... 25.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-25T19:31+0300
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять украинских ракет, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах, поражен командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии Украины.Ведомство сообщает, что за сутки на Запорожском направлении ВСУ потеряли 85 солдат, четыре танка, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, гаубицу Д-20 и орудие М119.На Херсонском направлении были уничтожены 110 военнослужащих Украины, три автомобиля и гаубица Д-30.На Купянском направлении Киев потерял более 145 человек, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу М777, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.На Краснолиманском направлении были уничтожены до 30 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Донецком направлении - более 500 украинских солдат, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица М119, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 160 украинских солдат, танк и три автомобиля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231024/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-pyat-snaryadov-himars-za-sutki-1048778063.html
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Средства ПВО России перехватили пять украинских ракет за сутки
Также за сутки был уничтожен 51 украинский беспилотник в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять украинских ракет, сообщает
Министерство обороны России.
"В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США, зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах, поражен командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии Украины.
Ведомство сообщает, что за сутки на Запорожском направлении ВСУ потеряли 85 солдат, четыре танка, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две артиллерийские системы М777, гаубицу Д-20 и орудие М119.
На Херсонском направлении были уничтожены 110 военнослужащих Украины, три автомобиля и гаубица Д-30.
На Купянском направлении Киев потерял более 145 человек, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу М777, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.
На Краснолиманском направлении были уничтожены до 30 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Донецком направлении - более 500 украинских солдат, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица М119, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Южно-Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 160 украинских солдат, танк и три автомобиля.