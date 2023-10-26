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Алхас Квициниа поздравил футболистку Эльвиру Тодуа с победой в матче с "Зенитом"

Алхас Квициниа поздравил футболистку Эльвиру Тодуа с победой в матче с "Зенитом"

Эльвира Тодуа – российская футболистка абхазского происхождения, вратарь женского клуба ЦСКА и сборной России. 26.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-26T16:01+0300

2023-10-26T16:01+0300

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Алхас Квициниа поздравил футболистку Эльвиру Тодуа в победе в матче с "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства. Квициниа поздравил Тодуа с впечатляющими достижениями в спортивной карьере, пожелал дальнейших побед ей и ее команде.Финальный матч Кубка России между женскими командами ЦСКА и "Зенит" прошел 15 октября. ЦСКА одержал победу над соперником со счетом 4:1, это уже вторая победа клуба подряд и третья в истории. На церемонию награждения вратарь ЦСКА Эльвира Тодуа вышла с абхазским флагом. Эльвира Тодуа – российская футболистка абхазского происхождения, вратарь женского клуба ЦСКА и сборной России, четырехкратная чемпионка России.Тодуа родилась 31 января 1986 года в Ткуарчале. После Отечественной войны народа Абхазии ее семья переехала к родственникам в Ростовскую область.

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