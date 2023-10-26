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Аслан Бжания посетил военные учения на полигоне Цабал
Аслан Бжания посетил военные учения на полигоне Цабал
В учениях, которые начались в понедельник, 23 октября, принимают участие служащие 6-й и 7-й стрелковых бригад, подразделения быстрого реагирования, а также... 26.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-26T13:58+0300
2023-10-26T13:58+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в командно-штабных мобилизационных учениях на полигоне Цабал в Гулрыпшском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Все поставленные командирами боевые задачи выполнены успешно, командно-штабные учения прошли на должном организационном уровне", – оценил учения Аслан Бжания.Особо отличившихся резервистов наградили грамотами.
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Аслан Бжания посетил военные учения на полигоне Цабал
13:58 26.10.2023 (обновлено: 14:36 26.10.2023)
В учениях, которые начались в понедельник, 23 октября, принимают участие служащие 6-й и 7-й стрелковых бригад, подразделения быстрого реагирования, а также силы территориальной обороны Гагрского и Гудаутского районов.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в командно-штабных мобилизационных учениях на полигоне Цабал в Гулрыпшском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В учениях были задействованы боевые самолеты и вертолеты, дроны, бронетанковые подразделения, реактивная и ствольная артиллерия, минометы. Служащие отработали высадку воздушного десанта, продемонстрировали президенту и представителям Минобороны и другим гостям действия штурмовых групп.
"Все поставленные командирами боевые задачи выполнены успешно, командно-штабные учения прошли на должном организационном уровне", – оценил учения Аслан Бжания.
Особо отличившихся резервистов наградили грамотами.