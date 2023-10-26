https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/aslan-bzhaniya-posetil-voennye-ucheniya-na-poligone-tsabal-1048801354.html

Аслан Бжания посетил военные учения на полигоне Цабал

Аслан Бжания посетил военные учения на полигоне Цабал

В учениях, которые начались в понедельник, 23 октября, принимают участие служащие 6-й и 7-й стрелковых бригад, подразделения быстрого реагирования, а также... 26.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-26T13:58+0300

2023-10-26T13:58+0300

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в командно-штабных мобилизационных учениях на полигоне Цабал в Гулрыпшском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Все поставленные командирами боевые задачи выполнены успешно, командно-штабные учения прошли на должном организационном уровне", – оценил учения Аслан Бжания.Особо отличившихся резервистов наградили грамотами.

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