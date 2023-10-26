https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/bank-vtb-zapustil-denezhnye-perevody-nalichnymi-v-abkhaziyu-1048800668.html

Банк ВТБ запустил денежные переводы наличными в Абхазию

Банк ВТБ запустил денежные переводы наличными в Абхазию

Помимо Абхазии, перевести деньги можно в Азербайджан, Армению, Беларусь, Молдову, Монголию, Сербию. До конца года банк планирует увеличить количество... 26.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-26T12:46+0300

2023-10-26T12:46+0300

2023-10-26T14:38+0300

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Российский банк ВТБ включил Абхазию в новый сервис трансграничных переводов наличными. Об этом сообщает пресс-служба банка."ВТБ активно развивает это направление для россиян – только за последний год количество трансграничных переводов выросло более чем в три раза. Мы не только повышаем качество, скорость и удобство проведения таких транзакций, но и развиваем новые форматы проведения платежей. Теперь для клиентов появился еще один простой сервис с выплатой наличных. Это возможность мгновенно переводить деньги любому человеку, даже если у него нет счета или карты в местном банке", – рассказал начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса банка Алексей Хранилов.Перевод происходит мгновенно, забрать деньги можно в любом пункте, нужно иметь при себе паспорт и назвать операционисту номер перевода. Для того, чтобы перевести деньги, можно воспользоваться приложением на Android или веб-версией ВТБ Онлайн. Максимальная сумма одной операции – 350 тысяч, всего в месяц можно перевести до полумиллиона. За перевод банк возьмет комиссию – 1,5% от суммы, но не меньше ста рублей. Банк уточняет, что за девять месяцев 2023 года число переводов в валютах дружественных стран превысило 180 тысяч операций – в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем трансграничных переводов составил 23 миллиарда рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231024/za-granitsu-bez-nalichnykh-rossiya-pridumala-kak-oboytis-bez-visa-1048767843.html

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