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Банк ВТБ запустил денежные переводы наличными в Абхазию
Банк ВТБ запустил денежные переводы наличными в Абхазию
Помимо Абхазии, перевести деньги можно в Азербайджан, Армению, Беларусь, Молдову, Монголию, Сербию. До конца года банк планирует увеличить количество... 26.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-26T12:46+0300
2023-10-26T12:46+0300
2023-10-26T14:38+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Российский банк ВТБ включил Абхазию в новый сервис трансграничных переводов наличными. Об этом сообщает пресс-служба банка."ВТБ активно развивает это направление для россиян – только за последний год количество трансграничных переводов выросло более чем в три раза. Мы не только повышаем качество, скорость и удобство проведения таких транзакций, но и развиваем новые форматы проведения платежей. Теперь для клиентов появился еще один простой сервис с выплатой наличных. Это возможность мгновенно переводить деньги любому человеку, даже если у него нет счета или карты в местном банке", – рассказал начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса банка Алексей Хранилов.Перевод происходит мгновенно, забрать деньги можно в любом пункте, нужно иметь при себе паспорт и назвать операционисту номер перевода. Для того, чтобы перевести деньги, можно воспользоваться приложением на Android или веб-версией ВТБ Онлайн. Максимальная сумма одной операции – 350 тысяч, всего в месяц можно перевести до полумиллиона. За перевод банк возьмет комиссию – 1,5% от суммы, но не меньше ста рублей. Банк уточняет, что за девять месяцев 2023 года число переводов в валютах дружественных стран превысило 180 тысяч операций – в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем трансграничных переводов составил 23 миллиарда рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231024/za-granitsu-bez-nalichnykh-rossiya-pridumala-kak-oboytis-bez-visa-1048767843.html
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новости, банки, финансы, абхазия
новости, банки, финансы, абхазия
Банк ВТБ запустил денежные переводы наличными в Абхазию
12:46 26.10.2023 (обновлено: 14:38 26.10.2023)
Помимо Абхазии, перевести деньги можно в Азербайджан, Армению, Беларусь, Молдову, Монголию, Сербию. До конца года банк планирует увеличить количество стран-партнеров до 20.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik.
Российский банк ВТБ включил Абхазию в новый сервис трансграничных переводов наличными. Об этом сообщает
пресс-служба банка.
"ВТБ активно развивает это направление для россиян – только за последний год количество трансграничных переводов выросло более чем в три раза. Мы не только повышаем качество, скорость и удобство проведения таких транзакций, но и развиваем новые форматы проведения платежей. Теперь для клиентов появился еще один простой сервис с выплатой наличных. Это возможность мгновенно переводить деньги любому человеку, даже если у него нет счета или карты в местном банке", – рассказал начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса банка Алексей Хранилов.
Перевод происходит мгновенно, забрать деньги можно в любом пункте, нужно иметь при себе паспорт и назвать операционисту номер перевода.
Для того, чтобы перевести деньги, можно воспользоваться приложением на Android или веб-версией ВТБ Онлайн.
Максимальная сумма одной операции – 350 тысяч, всего в месяц можно перевести до полумиллиона. За перевод банк возьмет комиссию – 1,5% от суммы, но не меньше ста рублей.
Банк уточняет, что за девять месяцев 2023 года число переводов в валютах дружественных стран превысило 180 тысяч операций – в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем трансграничных переводов составил 23 миллиарда рублей.