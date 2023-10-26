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Борьба с теневым заработком: в Абхазии готовятся к пенсионной реформе
Борьба с теневым заработком: в Абхазии готовятся к пенсионной реформе
Заседание рабочей группы по гармонизации абхазского и российского законодательств в сфере социального обеспечения состоялось в Москве 17 октября. 26.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-26T19:45+0300
2023-10-26T19:45+0300
2023-10-27T09:11+0300
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В программе "Посредник" на радио Sputnik министр социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба рассказал, что на встрече были затронуты вопросы разработки и принятия закона о социальном обслуживании населения, новая пенсионная система и законопроекты в сфере социального страхования от несчастных случаев, в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством.По словам Аджба, существующая система пенсионного обеспечения в Абхазии устарела и не отвечает современным требованиям. Новые стандарты были разработаны специалистами из Абхазии совместно с российскими коллегами и должны вступить в силу к 2026 году. По мнению Аджба, новые нормы станут стимулом для молодых людей заключать официальные трудовые договоры с работодателями и позволят государству бороться с теневым заработком.Подробнее о том, каким категориям лиц будет повышена пенсия, а также о социальных гарантиях и выплатах Пенсионному фонду России, смотрите в нашем видео.
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абхазия, новости, пенсии, видео, мультимедиа, видео
Борьба с теневым заработком: в Абхазии готовятся к пенсионной реформе
19:45 26.10.2023 (обновлено: 09:11 27.10.2023)
Заседание рабочей группы по гармонизации абхазского и российского законодательств в сфере социального обеспечения состоялось в Москве 17 октября.
В программе "Посредник" на радио Sputnik министр социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба рассказал, что на встрече были затронуты вопросы разработки и принятия закона о социальном обслуживании населения, новая пенсионная система и законопроекты в сфере социального страхования от несчастных случаев, в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
По словам Аджба, существующая система пенсионного обеспечения в Абхазии устарела и не отвечает современным требованиям. Новые стандарты были разработаны специалистами из Абхазии совместно с российскими коллегами и должны вступить в силу к 2026 году.
По мнению Аджба, новые нормы станут стимулом для молодых людей заключать официальные трудовые договоры с работодателями и позволят государству бороться с теневым заработком.
Подробнее о том, каким категориям лиц будет повышена пенсия, а также о социальных гарантиях и выплатах Пенсионному фонду России, смотрите в нашем видео.