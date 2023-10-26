https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/lepekhin-rasskazal-o-tranzitnykh-vozmozhnostyakh-abkhazii--1048785370.html
Лепехин рассказал о транзитных возможностях Абхазии
Лепехин рассказал о транзитных возможностях Абхазии
Генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о возможном транзите через республику. 26.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-26T11:07+0300
2023-10-26T11:07+0300
2023-10-26T11:14+0300
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Лепехин рассказал о транзитных возможностях Абхазии
Лепехин рассказал о транзитных возможностях Абхазии
Сможет ли Абхазия участвовать в "бесшовном" транзите от Ирана до Дальнего Востока, о котором упоминал недавно Владимир Путин? На это вопрос на пресс-конференции ответил президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что Абхазия "может войти в этот путь", интегрироваться в эту историю, если Грузия проявит в этом заинтересованность. Бжания рассказал, что не так давно в республике находилась группа специалистов РЖД, которые исследовали восточный участок Абхазской железной дороги."После работы этой комиссии идут расчеты, во что это может обойтись. Это комплекс вопросов политических и экономических. Для того чтобы международный транзит осуществлялся через Абхазию, нужно, чтобы эти вопросы были отрегулированы", –объяснил он.Насколько вероятен сценарий открытия экономического транзита через республику, рассказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин."Несмотря на то, что предпосылки превращения Абхазии в транзитную территорию существуют, и существуют давно, и понятно, что это связано с осуществлением функционирования железной дороги через Абхзию и Грузию в Турцию. Это очень перспективный путь. Но все внимание России было приковано к границе Азербайджана и Армении... Отношения с Грузией сложные. Понятно, что Грузия вряд ли готова пойти на то, чтобы содействовать экономическому содействию Абхазии, устанавливать контакты. Но в этом и заключается задача России как государства, призванного создать европейскую зону разделения труда", – считает эксперт.Подробности слушайте в подкасте.
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Лепехин рассказал о транзитных возможностях Абхазии
11:07 26.10.2023 (обновлено: 11:14 26.10.2023)
Генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о возможном транзите через республику.
Сможет ли Абхазия участвовать в "бесшовном" транзите от Ирана до Дальнего Востока, о котором упоминал недавно Владимир Путин? На это вопрос на пресс-конференции ответил президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что Абхазия "может войти в этот путь", интегрироваться в эту историю, если Грузия проявит в этом заинтересованность. Бжания рассказал, что не так давно в республике находилась группа специалистов РЖД, которые исследовали восточный участок Абхазской железной дороги.
"После работы этой комиссии идут расчеты, во что это может обойтись. Это комплекс вопросов политических и экономических. Для того чтобы международный транзит осуществлялся через Абхазию, нужно, чтобы эти вопросы были отрегулированы", –объяснил он.
Насколько вероятен сценарий открытия экономического транзита через республику, рассказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
"Несмотря на то, что предпосылки превращения Абхазии в транзитную территорию существуют, и существуют давно, и понятно, что это связано с осуществлением функционирования железной дороги через Абхзию и Грузию в Турцию. Это очень перспективный путь. Но все внимание России было приковано к границе Азербайджана и Армении... Отношения с Грузией сложные. Понятно, что Грузия вряд ли готова пойти на то, чтобы содействовать экономическому содействию Абхазии, устанавливать контакты. Но в этом и заключается задача России как государства, призванного создать европейскую зону разделения труда", – считает эксперт.
Подробности слушайте в подкасте.