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Не менее 22 человек погибли в массовой стрельбе в американском Льюистоне
Не менее 22 человек погибли в массовой стрельбе в американском Льюистоне
Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году. 26.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-26T09:16+0300
2023-10-26T09:16+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Не менее 22 человек погибли, 60 ранены в массовой стрельбе в городе Льюистоне в штате Мэн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.Неизвестный мужчина открыл стрельбу в местах скопления людей, включая бар и торговый центр. Личность подозреваемого установила полиция, им оказался Роберт Кард, служившйи в армии и работавший инструктором по огнестрельному оружию. У Карда были зафиксированы проблемы с психикой – летом он провел две недели в лечебнице после того, как якобы пообещал устроить стрельбу в учреждении Нацгвардии. В настоящее время предполагаемый преступник находится на свободе. Подчеркивается, что он "вооружен и очень опасен". О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден, он следит за ситуацией, заявили в Белом доме.
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новости, в мире, сша
Не менее 22 человек погибли в массовой стрельбе в американском Льюистоне
09:16 26.10.2023 (обновлено: 10:14 26.10.2023)
Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Не менее 22 человек погибли, 60 ранены в массовой стрельбе в городе Льюистоне в штате Мэн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в местах скопления людей, включая бар и торговый центр.
Личность подозреваемого установила полиция, им оказался Роберт Кард, служившйи в армии и работавший инструктором по огнестрельному оружию. У Карда были зафиксированы проблемы с психикой – летом он провел две недели в лечебнице после того, как якобы пообещал устроить стрельбу в учреждении Нацгвардии.
В настоящее время предполагаемый преступник находится на свободе. Подчеркивается, что он "вооружен и очень опасен".
О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден, он следит за ситуацией, заявили в Белом доме.