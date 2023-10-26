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Новая система выплат пенсий будет введена в Абхазии к 2026 году
Новая система выплат пенсий будет введена в Абхазии к 2026 году
Заседание рабочей группы по гармонизации законодательств России и Абхазии в сфере социального обеспечения, на котором был затронут вопрос разработки новой... 26.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-26T19:14+0300
2023-10-26T19:14+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Новая система пенсионного обеспечения будет действовать в Абхазии к 2026 году, рассказал в программе "Посредник" на радио Sputnik министр социального обеспечения республики Руслан Аджба.По словам Аджба, существующая система пенсионного обеспечения устарела и не отвечает современным требованиям. Новые стандарты были разработаны специалистами из Абхазии совместно с российскими коллегами."На сегодня у нас фиксированные пенсии, вне зависимости от стажа работы, от заработной платы. Новая система предполагает, что мы будем вести персонифицированный учет каждого работника. С учетом заработной платы и общего стажа работы будет исчисляться размер пенсии", – объяснил он.Министр добавил, что после введения учета пенсию начнут получать те лица, которые получают заработную плату официально и перечисляют страховые взносы. По мнению Аджба, новые нормы станут стимулом для молодых людей заключать официальные трудовые договоры с работодателями и позволят государству бороться с теневым заработком.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/posrednik-adzhba-o-garmonizatsii-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-v-sotsialnoy-sfere-1048788055.html
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Новая система выплат пенсий будет введена в Абхазии к 2026 году
19:14 26.10.2023 (обновлено: 10:52 27.10.2023)
Заседание рабочей группы по гармонизации законодательств России и Абхазии в сфере социального обеспечения, на котором был затронут вопрос разработки новой пенсионной системы, состоялось в Москве 17 октября.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik.
Новая система пенсионного обеспечения будет действовать в Абхазии к 2026 году, рассказал в программе "Посредник" на радио Sputnik
министр социального обеспечения республики Руслан Аджба.
По словам Аджба, существующая система пенсионного обеспечения устарела и не отвечает современным требованиям. Новые стандарты были разработаны специалистами из Абхазии совместно с российскими коллегами.
"На сегодня у нас фиксированные пенсии, вне зависимости от стажа работы, от заработной платы. Новая система предполагает, что мы будем вести персонифицированный учет каждого работника. С учетом заработной платы и общего стажа работы будет исчисляться размер пенсии", – объяснил он.
Министр добавил, что после введения учета пенсию начнут получать те лица, которые получают заработную плату официально и перечисляют страховые взносы.
По мнению Аджба, новые нормы станут стимулом для молодых людей заключать официальные трудовые договоры с работодателями и позволят государству бороться с теневым заработком.