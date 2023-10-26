https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/takie-obstoyatelstva-o-gumanitarnom-sotrudnichestve-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1048792680.html
Такие обстоятельства: о гуманитарном сотрудничестве между Абхазией и Россией
Такие обстоятельства: о гуманитарном сотрудничестве между Абхазией и Россией
Преподаватели кафедры русского языка и литературы Армавирского госпедуниверситета Инесса Кириченко и Наталья Селина в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали о... 26.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-26T14:54+0300
2023-10-26T14:54+0300
2023-10-26T14:54+0300
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такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: о гуманитарном сотрудничестве между Абхазией и Россией
Такие обстоятельства: о гуманитарном сотрудничестве между Абхазией и Россией
Преподаватели кафедры русского языка и литературы Армавирского госпедуниверситета Инесса Кириченко и Наталья Селина в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали о гуманитарном сотрудничестве между Абхазией и Россией.Инесса Кириченко и Наталья Селина будут работать в Центре открытого образования в Галском районе, который появился в июне. Проект запущен Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии, в центре обучают русскому языку и механизмам его эффективного преподавания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, русский язык, галский район, аудио
подкасты, такие обстоятельства, русский язык, галский район, аудио
Такие обстоятельства: о гуманитарном сотрудничестве между Абхазией и Россией
Преподаватели кафедры русского языка и литературы Армавирского госпедуниверситета Инесса Кириченко и Наталья Селина в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали о гуманитарном сотрудничестве между Абхазией и Россией.
Инесса Кириченко и Наталья Селина будут работать в Центре открытого образования в Галском районе, который появился в июне. Проект запущен Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии, в центре обучают русскому языку и механизмам его эффективного преподавания.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.