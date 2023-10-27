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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/abkhaziya-podpisala-soglashenie-s-investorom-o-rekonstruktsii-sukhumskogo-aeroporta-1048829117.html
Абхазия подписала соглашение с инвестором о реконструкции Сухумского аэропорта
Абхазия подписала соглашение с инвестором о реконструкции Сухумского аэропорта
Документ подписан по итогам конкурса по выбору инвестора, организованного Министерством экономического развития России и Министерством экономики Абхазии. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T19:46+0300
2023-10-27T19:46+0300
в абхазии
сухумский аэропорт
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Правительство Абхазии и ООО "Инфраструктурное Развитие" подписали Соглашение о комплексной реконструкции Сухумского аэропорта.В рамках реализации Соглашения:Пропускная способность нового аэровокзального комплекса "Сухум" составит 1 300 пассажиров в час.Одновременно со строительством нового терминала в аэропорту будут построены или восстановлены административно-производственные здания, помещения для службы спецтранспорта и ремонта, топливозаправочный комплекс."Подписанное сегодня Соглашение о государственно-частном партнерстве определяет сроки, условия, объемы финансирования работ по модернизации и реконструкции комплекса и порядок его последующей эксплуатации. Государство сохраняет государственную собственность на аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала, статус объекта двойного назначения и название "Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г.Ардзинба"", - сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Интерес к курортам Абхазии со стороны туристов из России растет из года в год, отметил собственник компании "Инфраструктурное развитие" Рашид Нургалиев.Гендиректор фирмы Сергей Грибков отметил, что будет вестись строительство нового уникального аэровокзального комплекса."Инфраструктурное Развитие" прошло конкурс, организованный Минэкономразвития России и Минэком Абхазии. На подписании присутствовал президент Аслан Бжания. Ранее глава государства заявлял, что запуск сухумского аэропорта состоится не позднее 31 декабря 2024 года, если военная международная ситуация не обострится.
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сухумский аэропорт, абхазия, аслан бжания
сухумский аэропорт, абхазия, аслан бжания

Абхазия подписала соглашение с инвестором о реконструкции Сухумского аэропорта

19:46 27.10.2023
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииАбхазия подписала соглашение с инвестором о реконструкции Сухумского аэропорта
Абхазия подписала соглашение с инвестором о реконструкции Сухумского аэропорта - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2023
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Документ подписан по итогам конкурса по выбору инвестора, организованного Министерством экономического развития России и Министерством экономики Абхазии.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Правительство Абхазии и ООО "Инфраструктурное Развитие" подписали Соглашение о комплексной реконструкции Сухумского аэропорта.
Документ предусматривает восстановление имущественного комплекса аэропорта "Сухум" с целью возобновления авиационного сообщения.
В рамках реализации Соглашения:
будет восстановлена эксплуатационная пригодность аэродрома;
будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 3 100 метров и шириной 45 метров, что позволит принимать современные воздушные суда;
на взлетно-посадочной полосе планируется установить оборудование для инструментального захода на посадку, а также систему светосигнального обеспечения полетов 1 категории ИКАО;
будет реконструирована рулежная дорожка и часть пассажирского перрона;
будет построен новый участок перрона для дополнительного размещения на нем воздушных судов;
предусмотрено строительство на аэродроме новой аварийно-спасательной станции, водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью;
будет построен новый пассажирский терминал, а также обновлено историческое здание аэропорта.
Пропускная способность нового аэровокзального комплекса "Сухум" составит 1 300 пассажиров в час.
Одновременно со строительством нового терминала в аэропорту будут построены или восстановлены административно-производственные здания, помещения для службы спецтранспорта и ремонта, топливозаправочный комплекс.
"Подписанное сегодня Соглашение о государственно-частном партнерстве определяет сроки, условия, объемы финансирования работ по модернизации и реконструкции комплекса и порядок его последующей эксплуатации. Государство сохраняет государственную собственность на аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала, статус объекта двойного назначения и название "Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г.Ардзинба"", - сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Интерес к курортам Абхазии со стороны туристов из России растет из года в год, отметил собственник компании "Инфраструктурное развитие" Рашид Нургалиев.
"Открытие аэропорта позволит туристам быстро и, что очень важно, с комфортом добираться до курортов Абхазии", - сказал он и отметил, что современный аэропорт позволит в полной мере реализовать высокий туристический потенциал республики.
Гендиректор фирмы Сергей Грибков отметил, что будет вестись строительство нового уникального аэровокзального комплекса.
"Инфраструктурное Развитие" прошло конкурс, организованный Минэкономразвития России и Минэком Абхазии.
На подписании присутствовал президент Аслан Бжания. Ранее глава государства заявлял, что запуск сухумского аэропорта состоится не позднее 31 декабря 2024 года, если военная международная ситуация не обострится.
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