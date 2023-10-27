https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/abkhaziya-podpisala-soglashenie-s-investorom-o-rekonstruktsii-sukhumskogo-aeroporta-1048829117.html

Абхазия подписала соглашение с инвестором о реконструкции Сухумского аэропорта

Абхазия подписала соглашение с инвестором о реконструкции Сухумского аэропорта

Документ подписан по итогам конкурса по выбору инвестора, организованного Министерством экономического развития России и Министерством экономики Абхазии. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-27T19:46+0300

2023-10-27T19:46+0300

2023-10-27T19:46+0300

в абхазии

сухумский аэропорт

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Правительство Абхазии и ООО "Инфраструктурное Развитие" подписали Соглашение о комплексной реконструкции Сухумского аэропорта.В рамках реализации Соглашения:Пропускная способность нового аэровокзального комплекса "Сухум" составит 1 300 пассажиров в час.Одновременно со строительством нового терминала в аэропорту будут построены или восстановлены административно-производственные здания, помещения для службы спецтранспорта и ремонта, топливозаправочный комплекс."Подписанное сегодня Соглашение о государственно-частном партнерстве определяет сроки, условия, объемы финансирования работ по модернизации и реконструкции комплекса и порядок его последующей эксплуатации. Государство сохраняет государственную собственность на аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала, статус объекта двойного назначения и название "Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г.Ардзинба"", - сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Интерес к курортам Абхазии со стороны туристов из России растет из года в год, отметил собственник компании "Инфраструктурное развитие" Рашид Нургалиев.Гендиректор фирмы Сергей Грибков отметил, что будет вестись строительство нового уникального аэровокзального комплекса."Инфраструктурное Развитие" прошло конкурс, организованный Минэкономразвития России и Минэком Абхазии. На подписании присутствовал президент Аслан Бжания. Ранее глава государства заявлял, что запуск сухумского аэропорта состоится не позднее 31 декабря 2024 года, если военная международная ситуация не обострится.

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