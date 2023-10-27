https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/ardzinba-abkhaziya-schitaet-chto-dolzhno-byt-sozdano-polnotsennoe-palestinskoe-gosudarstvo-1048828389.html

Ардзинба: Абхазия считает, что должно быть создано полноценное палестинское государство

Ардзинба: Абхазия считает, что должно быть создано полноценное палестинское государство

Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-27T19:25+0300

2023-10-27T19:25+0300

2023-10-27T19:25+0300

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Абхазия выступает за создание полноценного палестинского государства, заявил в пятницу глава абхазского МИД Инал Ардзинба.Министр добавил, что позиция США привела к тому, что сегодня в разных точках мира создается геополитическое напряжение и условия для возникновения вооруженных конфликтов.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

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