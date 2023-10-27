https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/bank-rossii-povysil-klyuchevuyu-stavku-na-dva-protsentnykh-punkta-1048823002.html
Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта
Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта
Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T14:52+0300
2023-10-27T14:52+0300
2023-10-27T14:52+0300
центральный банк рф
россия
экономика
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Банк России повысил ключевую ставку сразу до 15% годовых.В ЦБ отметили, что рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, сохраняются высокие темпы кредитования. В таких условиях требуется ужесточение кредитно-денежной политики.Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
центральный банк рф, россия, экономика
центральный банк рф, россия, экономика
Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта
Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Банк России повысил ключевую ставку сразу до 15% годовых.
"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий", — говорится в пресс-релизе.
В ЦБ отметили, что рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, сохраняются высокие темпы кредитования. В таких условиях требуется ужесточение кредитно-денежной политики.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты.