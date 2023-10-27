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Глава МВД Абхазии посетил ОМОН "Русич" Росгвардии по Московской области
Глава МВД Абхазии посетил ОМОН "Русич" Росгвардии по Московской области
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут находится с рабочей поездкой в Москве. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T13:35+0300
2023-10-27T13:35+0300
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут посетил отряд мобильного оперативного назначения "Русич" Росгвардии по Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.Министру показали специальную бронированную технику, экипировку личного состава ОМОН "Русич" ГУ Росгвардии по Московской области, а также действия инженеров при обнаружении взрывчатых веществ, выступления по стрельбе в городской застройке, по рукопашному бою, при задержании вооруженных преступников на автомобиле.Итоги проведенных мероприятий абхазская и российская стороны обсудили в ходе круглого стола.
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мвд абхазии, абхазия, московская область, омон россии
мвд абхазии, абхазия, московская область, омон россии
Глава МВД Абхазии посетил ОМОН "Русич" Росгвардии по Московской области
13:35 27.10.2023 (обновлено: 14:04 27.10.2023)
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут находится с рабочей поездкой в Москве.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут посетил отряд мобильного оперативного назначения "Русич" Росгвардии по Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Министру показали специальную бронированную технику, экипировку личного состава ОМОН "Русич" ГУ Росгвардии по Московской области, а также действия инженеров при обнаружении взрывчатых веществ, выступления по стрельбе в городской застройке, по рукопашному бою, при задержании вооруженных преступников на автомобиле.
Итоги проведенных мероприятий абхазская и российская стороны обсудили в ходе круглого стола.