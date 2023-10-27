https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/glava-mvd-abkhazii-posetil-omon-rusich-rosgvardii-po-moskovskoy-oblasti-1048822247.html

Глава МВД Абхазии посетил ОМОН "Русич" Росгвардии по Московской области

Глава МВД Абхазии посетил ОМОН "Русич" Росгвардии по Московской области

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут находится с рабочей поездкой в Москве. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут посетил отряд мобильного оперативного назначения "Русич" Росгвардии по Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.Министру показали специальную бронированную технику, экипировку личного состава ОМОН "Русич" ГУ Росгвардии по Московской области, а также действия инженеров при обнаружении взрывчатых веществ, выступления по стрельбе в городской застройке, по рукопашному бою, при задержании вооруженных преступников на автомобиле.Итоги проведенных мероприятий абхазская и российская стороны обсудили в ходе круглого стола.

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