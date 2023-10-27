https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/glavnyy-chetverg-chitanava-o-turobektakh-v-rayone-tsitrusovom-sezone-i-prizyve---1048803428.html
Главный четверг: Читанава о туробъектах в районе, цитрусовом сезоне и призыве
Главный четверг: Читанава о туробъектах в районе, цитрусовом сезоне и призыве
Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T13:01+0300
2023-10-27T13:01+0300
2023-10-27T13:11+0300
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Главный четверг: Читанава о туробъектах в районе, цитрусовом сезоне и призыве
Главный четверг: Читанава о туробъектах в районе, цитрусовом сезоне и призыве
Об итогах летнего туристического сезона, о том, насколько урожайным оказался осенний период, о перспективах предстоящего цитрусового сезона в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации Сухумского района Алхас Читанава.В беседе речь зашла и о формировании бюджета района, о том, как проходит призывная кампания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, сухумский район, цитрусовые, призыв, аудио
подкасты, главный четверг, сухумский район, цитрусовые, призыв, аудио
Главный четверг: Читанава о туробъектах в районе, цитрусовом сезоне и призыве
13:01 27.10.2023 (обновлено: 13:11 27.10.2023)
Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия.
Об итогах летнего туристического сезона, о том, насколько урожайным оказался осенний период, о перспективах предстоящего цитрусового сезона в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации Сухумского района Алхас Читанава.
В беседе речь зашла и о формировании бюджета района, о том, как проходит призывная кампания.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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