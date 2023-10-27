https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/glavnyy-chetverg-chitanava-o-turobektakh-v-rayone-tsitrusovom-sezone-i-prizyve---1048803428.html

Главный четверг: Читанава о туробъектах в районе, цитрусовом сезоне и призыве

Главный четверг: Читанава о туробъектах в районе, цитрусовом сезоне и призыве

Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Читанава о туробъектах в районе, цитрусовом сезоне и призыве Главный четверг: Читанава о туробъектах в районе, цитрусовом сезоне и призыве

Об итогах летнего туристического сезона, о том, насколько урожайным оказался осенний период, о перспективах предстоящего цитрусового сезона в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации Сухумского района Алхас Читанава.В беседе речь зашла и о формировании бюджета района, о том, как проходит призывная кампания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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