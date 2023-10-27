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Инал Ардзинба встретился с Борисом Грызловым в Минске
Инал Ардзинба встретился с Борисом Грызловым в Минске
В пятницу, 27 октября, делегация из Абхазии прибыла в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T18:50+0300
2023-10-27T18:50+0300
2023-10-27T18:50+0300
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Борисом Грызловым, сообщает Медиацентр МИД. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.В пятницу, 27 октября, делегация из Абхазии прибыла в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций. Абхазская сторона уже встретилась с руководителем Аппарата Совета министров Константином Бураком.Также планируются встречи с главами профильных ведомств Беларуси для выработки отраслевых двусторонних проектов.
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инал ардзинба, белоруссия, абхазия, политика, минск
инал ардзинба, белоруссия, абхазия, политика, минск
Инал Ардзинба встретился с Борисом Грызловым в Минске
В пятницу, 27 октября, делегация из Абхазии прибыла в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Борисом Грызловым, сообщает Медиацентр МИД.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
В пятницу, 27 октября, делегация из Абхазии прибыла в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций. Абхазская сторона уже встретилась с руководителем Аппарата Совета министров Константином Бураком.
Также планируются встречи с главами профильных ведомств Беларуси для выработки отраслевых двусторонних проектов.