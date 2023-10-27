https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/inal-ardzinba-vstretilsya-s-borisom-gryzlovym-v-minske-1048828010.html

Инал Ардзинба встретился с Борисом Грызловым в Минске

Инал Ардзинба встретился с Борисом Грызловым в Минске

В пятницу, 27 октября, делегация из Абхазии прибыла в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Борисом Грызловым, сообщает Медиацентр МИД. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.В пятницу, 27 октября, делегация из Абхазии прибыла в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций. Абхазская сторона уже встретилась с руководителем Аппарата Совета министров Константином Бураком.Также планируются встречи с главами профильных ведомств Беларуси для выработки отраслевых двусторонних проектов.

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